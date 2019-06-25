Энергоатом и руководители ведущих госкомпаний просят правительство урегулировать деятельность операций с топливом

Президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский и руководители ведущих государственных компаний добывающей и перерабатывающей промышленности, энергетики, производителей сельскохозяйственной продукции, автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, а также руководители мощных отраслевых ассоциации обратились к руководству всех ветвей власти: Президенту Украины, Главе Верховной Рады Украины, Премьер-министру Украины, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины, главам фракций и комитетов Верховной Рады Украины с просьбой об отсрочке введения в действие новых правил администрирования акцизным налогом и лицензионных требований до урегулирования имеющихся законодательных коллизий в части деятельности, связанной с операциями с топливом и дальнейшей доработки с привлечением представителей реального сектора экономики, в первую очередь, конечных потребителей топлива.

Коллективное обращение руководителей ведущих государственных компаний было подписано в ходе дискуссии «О проблематике имплементации с 01.07.2019 г. норм законодательства о деятельности, связанной с операциями с топливом», состоявшейся 12 июня 2019 года.

23 ноября 2018 г. Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов» от №2628-VIII (далее - Закон №2628), которым с 01.07.2019 г. в корне меняются принципы и система администрирования акцизным налогом по реализации топлива.

Руководители предприятий отметили возможность масштабных негативных экономических последствий и значительных рисков для реального сектора экономики, в связи с введением новых механизмов контроля за оборотом и учетом топлива именно для конечных потребителей топлива в определенный законодательством срок. Указанные риски, по их мнению, создают реальные предпосылки для остановки экономической деятельности с 1 июля 2019 года предприятий таких отраслей, как энергетическая, металлургическая, химическая, сферы транспорта и сельского хозяйства, что будет иметь влияние на всю экономику Украины, а соответственно, ставит под угрозу экономическую безопасность государства.

В частности, был назван ряд весомых факторов, способных повлиять на возникновение существенных экономических потерь как на уровне отдельных предприятий, так и видов экономической деятельности в целом.

Так, имплементация норм, введенных Законом №2628, по контролю за хранением топлива является фактическим переносом бремени по учету и обращению с топливом на конечных потребителей - представителей промышленности, сельского хозяйства и перевозчиков. Это попытка перераспределить рынок за счет ограничения операций с топливом его потребителями, поскольку соблюдение определенных требований невозможно из-за отсутствия прозрачных механизмов для их выполнения. Такая имплементация требует значительных дополнительных финансовых и человеческих ресурсов, не предусмотренных финансовыми планами, бюджетами предприятий, а также затратами времени, превышающими законодательно отсроченный срок вступления в силу соответствующих норм Закона №2628 (в частности, в случае необходимости проведения тендерных закупок дополнительного оборудования, получение необходимых разрешительных документов).

При этом отсутствуют подзаконные нормативно-правовые акты, необходимые для внедрения системы администрирования акцизного налога по реализации топлива (формы акцизной накладной, заявки на пополнение, нормативов потерь нефтепродуктов при их приемке, хранению, отпуску и транспортировки, положений о применении в технологических процессах авиатопливообеспечения и т.д.).

Также отсутствуют нормативно-правовые акты по урегулированию технических и технологических вопросов, связанных с установкой дополнительного оборудования по учету топлива и передачей данных по показателям такого учета в органы ГФС Украины. Установка расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков требует временной остановки технологического оборудования (во многих случаях, это вообще невозможно в связи с существованием технологического оборудования, которым не предполагается его дополнительное оснащение такими расходомерами и уровнемерами). Передача данных учета топлива в режиме 24/7 без вмешательства в процесс человеческого фактора не подкрепленное техническими решениями (в частности, это требует на практике применения специального программного обеспечения с обязательным участием специалиста в сфере учета по топливу), что делает невозможным выполнение требования о передаче полных данных учета день в день до 23:59 для целых сфер экономической деятельности непрерывного цикла.

Также зафиксировано дискриминационную составляющую в введенных изменениях - нарушение одного из основных принципов налогового законодательства относительно равенства всех налогоплательщиков перед законом, недопущение любых проявлений налоговой дискриминации - обеспечение одинакового подхода ко всем налогоплательщикам.

Кроме того, Законом №2628 были внесены изменения в Закон Украины от 19.12.1995 г. №481/95-ВР «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий», которыми внедряется лицензирование деятельности по производству, оптовой/розничной торговле, хранению топлива. Введены лицензионные условия, касающиеся предоставления по каждому месту хранения топлива пакета разрешительных документов. При этом отсутствует четкое определение как самого места хранения топлива (от газонокосилки и генератора к резервуару и передвижному транспортному средству), так и возможность выполнить все требования по разрешительной документации.

В обращении отмечается, что введение дополнительной финансовой и иной ответственности за нерегистрацию акцизных складов (от 1 млн грн. - за нерегистрацию каждого акцизного склада), неустановление расходомеров-счетчиков и уровнемеров-счетчиков (от 20 тыс. грн. за необорудование каждого отдельного резервуара счетчиками), за использование транспортных средств, не указанных в акцизных накладных (санкция в виде изъятия топлива и транспортных средств из свободного обращения), может привести к коллапсу и остановке деятельности многих предприятий, в том числе тех, что являются стратегически важными для экономики Украины.

Учитывая вышеизложенное, подписанты призывают все ветви власти к всестороннему анализу ситуации, предметной аргументации и требуют «инициировать срочное включение проекта закона (реестр. №10212) «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законы Украины по улучшению администрирования отдельных налогов и сборов» от 09.04.2019 г. в повестку дня парламента и его рассмотрение по сокращенной процедуре. Отменить лицензирование деятельности всех субъектов хозяйствования, которые осуществляют расход топлива для нужд собственной деятельности, - конечных потребителей топлива. Привлечь экспертов-участников дискуссии к всестороннему анализу сложившейся ситуации, и комплексной доработке принятых Законом №2628 норм законодательства».