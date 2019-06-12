Кабмин опубликовал постановление, обязывающие "Нафтогаз" снизить цену газа для населения

Ранее вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион сообщил, что данное решение позволит снизить цену на газ для населения на 800-900 грн за тысячу кубометров.

Кабинет министров Украины опубликовал постановление, обязывающие Национальную акционерную компании "Нафтогаз Украины" снизить цену газа для населения с июня.

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Согласно документу, стоимость газа для бытовых потребителей должна соответствовать минимальному из четырех значений: средняя стоимость импортного газа, сложившаяся в процессе его растаможивания в Украине по итогам месяца, предшествующего месяцу поставки населению; средневзвешенная цена за месяц по итогам электронных биржевых торгов на «Украинской энергетической бирже»; средняя арифметическая цена газа «Нафтогаза» для промышленных потребителей при условии предоплаты до месяца поставки газа, которая действовала в газовом месяце, предшествующем месяцу продажи населению; цена, рассчитанная по ранее утвержденной правительством формуле (ПСО).

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион сообщил, что принятое Кабинетом министров решение делает невозможным спекуляции Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» с ценой газа и означает, что уже с июня нацкомпания должна снизить цену на "голубое" топливо для населения на 800-900 грн за тысячу кубометров.