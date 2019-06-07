Сколько должен стоить газ: в Кабмине рассказали, почему «Нафтогаз» должен снизить цены
При выполнении НАК «Нафтогаз Украины» индикаторов формирования цены на газ, которые установило правительство, цена на голубое топливо для населения должна уменьшиться приблизительно на 700-800 грн за тысячу кубометров.
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Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.
«Премьер-министр Украины не один раз говорил о том, что цены на газ не соответствуют рыночным, и на последнем заседании Кабинета министров Украины мы внесли изменения в 293-е Постановление, в котором установили соответствующие индикаторы, по которым «Нафтогаз» должен реализовывать газ населению. При выполнении этих индикаторов цена на газ изменится в сторону уменьшения приблизительно на 700-800 грн», – сказал он.
По словам Насалика, в Министерстве энергетики и угольной промышленности, анализируя индикаторы цен на газ на биржах Европы, увидели, что там цена на газ существенно упала, в то время как на рынке Украины выросла.
«Я считаю, что проблема «Нафтогаза Украины» в самом «Нафтогазе». Если НАК выполнит обязательства по разделению в отдельные структуры, то, что проводило правительство, и газотранспортная система будет отделена, тогда НАК «Нафтогаз» будет заниматься тем, чем должен - быть одним из многих дилеров, которые работают на рынке Украины», - добавил министр.
Как сообщал УНИАН, 5 июня в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал компанию «Нафтогаз Украины» «ненасытным монополистом» из-за того, что компания устанавливает цены на газ для населения выше рыночного уровня. Он сказал, что правительство создаст группу, в которую войдут Антимонопольный комитет, Государственная фискальная служба, Счетная палата и Госаудитслужба для проверки формирования цены на газ "Нафтогазом".
Тогда же, 5 июня, вице-премьер-министр Владимир Кистион сообщил, что Кабинет министров принял решение, которое делает невозможным для «Нафтогаза» спекуляции с ценой газа, и что уже с июня нацкомпания должна снизить цену на голубое топливо для населения на 800-900 грн.