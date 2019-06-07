Сколько должен стоить газ: в Кабмине рассказали, почему «Нафтогаз» должен снизить цены

По словам министра энергетики, при выполнении «Нафтогазом» установленных правительством индикаторов формирования цены на газ его стоимость должна уменьшиться на 700-800 грн.

При выполнении НАК «Нафтогаз Украины» индикаторов формирования цены на газ, которые установило правительство, цена на голубое топливо для населения должна уменьшиться приблизительно на 700-800 грн за тысячу кубометров.

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Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«Премьер-министр Украины не один раз говорил о том, что цены на газ не соответствуют рыночным, и на последнем заседании Кабинета министров Украины мы внесли изменения в 293-е Постановление, в котором установили соответствующие индикаторы, по которым «Нафтогаз» должен реализовывать газ населению. При выполнении этих индикаторов цена на газ изменится в сторону уменьшения приблизительно на 700-800 грн», – сказал он.

По словам Насалика, в Министерстве энергетики и угольной промышленности, анализируя индикаторы цен на газ на биржах Европы, увидели, что там цена на газ существенно упала, в то время как на рынке Украины выросла.

«Я считаю, что проблема «Нафтогаза Украины» в самом «Нафтогазе». Если НАК выполнит обязательства по разделению в отдельные структуры, то, что проводило правительство, и газотранспортная система будет отделена, тогда НАК «Нафтогаз» будет заниматься тем, чем должен - быть одним из многих дилеров, которые работают на рынке Украины», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в ходе заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал компанию «Нафтогаз Украины» «ненасытным монополистом» из-за того, что компания устанавливает цены на газ для населения выше рыночного уровня. Он сказал, что правительство создаст группу, в которую войдут Антимонопольный комитет, Государственная фискальная служба, Счетная палата и Госаудитслужба для проверки формирования цены на газ "Нафтогазом".

Тогда же, 5 июня, вице-премьер-министр Владимир Кистион сообщил, что Кабинет министров принял решение, которое делает невозможным для «Нафтогаза» спекуляции с ценой газа, и что уже с июня нацкомпания должна снизить цену на голубое топливо для населения на 800-900 грн.