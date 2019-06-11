У Луганской ТЭС из-за санкций России возникли проблемы с углем

В ДТЭК заявили, что на ТЭС запасов угля хватит на 41 день стабильной работы станции. С июня Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля.

На Луганской теплоэлектростанций (Счастье, Луганская область), которая принадлежит компании "ДТЭК Востокэнерго" запасов угля хватит на 41 день стабильной работы станции, сообщила пресс-служба ДТЭК.

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«По состоянию на 15:00 11 июня «ДТЭК Луганская ТЭС» работает двумя энергоблоками, несет нагрузку в 225 МВт и стабильно обеспечивает электроэнергией жителей Луганской области, на территории, подконтрольной украинской власти. Запасы угля на станции составляют 125 тысяч тонн. Этого достаточно на 41 день стабильной работы станции», - сказано в сообщении.

Отмечается, что Луганская ТЭС работает в так называемом «острове». Она – единственный производитель электроэнергии в области, от которого зависит наличие света и тепла в домах 1 млн украинцев. Поставки угля на ТЭС с апреля 2017 года осуществлялись с актива ДТЭК в РФ – шахтоуправления «Обуховская» (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с территории РФ. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

При этом с июня текущего года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля.

Сообщается, что ДТЭК находится в постоянном диалоге с Луганской военно-гражданской администрацией, Министерством энергетики и угольной промышленности Украины, Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины по решению проблемы поставок угля на «ДТЭК Луганская ТЭС».

Компания разработала два сценария развития событий в случае отсутствия поставок угля из РФ: переход Луганской ТЭС на природный газ с последующей компенсацией стоимости топлива от рынка электроэнергии; закупка антрацита из альтернативных источников. При этом доставка угля может осуществляться только автотранспортом в очень ограниченных объемах.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые ранее работали на антраците, на газовые марки угля, что привело к росту потребления топлива марки «Г». Добыча не успевает расти вслед за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива. Для решения этой проблемы энергокомпании заключали контракты на импорт угля из ЮАР и США.

"ДТЭК Востокэнерго" - генерирующая компания, в состав которой входят "ДТЭК Кураховская ТЭС" (Курахово, Донецкая обл.) и "ДТЭК Луганская ТЭС" (Счастье, Луганская обл). Весной 2017 года компания потеряла контроль над третьей тепловой электростанцией - "ДТЭК Зуевская ТЭС", расположенной на временно неподконтрольной территории в городе Зугрэс (Донецкая обл.)

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов.