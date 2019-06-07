Корпорация зарубежных частных инвестиций OPIC высоко оценила ход строительства ЦХОЯТ

Проверка проводилась с целью контроля выполнения Украиной соглашений о привлечении $250 млн и финансировании строительства в Украине Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.

«Я приятно удивлен масштабами реально выполненных работ на площадке строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива», - заявил вице-президент - главный юрисконсульт, советник Совета директоров Корпорации зарубежных частных инвестиций OPIC Вилльям Доффермир по итогам инспекторской проверки состояния реализации проекта. В состав американской делегации, принимавшей участие в инспекции, вошли представители Central Storage Safety Project Trust, которая предоставляет кредитные средства для реализации проекта: управляющий директор Джон Гасс Ⅳ и старший менеджер проекта Лорин Янг, а также вице-президент и главный юрисконсульт OPIC Вилльям Доффермир, старший аналитик по вопросам окружающей среды OPIС Санджив Аггарвал, управляющие директора OPIC Стивен Джонстон и Мэри Бумгард, второй секретарь посольства США в Украине Келли Мари Додж.

Проверка проводилась с целью контроля выполнения Украиной соглашений о привлечении $250 млн и финансировании строительства в Украине Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) между НАЭК «Энергоатом» и Central Storage Safety Project Trust, а также гарантийного соглашения, заключенного между Министерством финансов Украины, корпорацией зарубежных частных инвестиций (OPIC) и Central Storage Safety Project Trust. В рамках трехдневного рабочего визита 4-6 июня 2019 года американская делегация посетила площадку строительства ЦХОЯТ в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и обсудила с представителями НАЭК «Энергоатом» и Central Storage Safety Project Trust вопросы: соответствия графика выполнения проекта; процессов управления проектом, в том числе управление контрактами и субконтрактами; качество строительства; состояние согласования соответствующей нормативно-правовой базы на уровне Правительства Украины; состояние проведения эксплуатационных испытаний оборудования Holtec на ядерных объектах Украины.

Господин Вилльям Доффермир, возглавляющий отдел по правовым вопросам агентства и обеспечивающий юридическое сопровождение основных направлений деятельности OPIC в области финансов, страхования от политических рисков и инвестиционных фондов, отметил: «Для OPIC проект Централизованного хранилища НАЭК «Энергоатом» стал первым, который был утвержден после смены руководства Корпорации зарубежных частных инвестиций». Он сообщил, что до сих пор «детально изучал и оценивал весь проект только на бумаге, но реальность гораздо интереснее и по строительной, и с технической точки зрения».

«Во время поездки на строительную площадку я убедился, что НАЭК «Энергоатом» и Украина действительно заинтересованы в этом проекте и выполняют все свои обязательства. Могу уверенно заявить, что в свое время OPIC приняло правильное решение о финансовой поддержке проекта ЦХОЯТ и Украины», - отметил Вилльям Доффермир.

Напомним, 21 декабря 2017 г. Министерство финансов Украины, НАЭК «Энергоатом», OPIC и Central Storage Safety Project Trust подписали соглашение, касающееся привлечения $250 млн на строительство Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива. 14 февраля 2018 г. в Вашингтоне состоялась торжественная церемония с участием президента и исполнительного директора OPIC Рэя Вешборна, во время которой президент НАЭК «Энергоатом» Юрий Недашковский и «Bank of America/Merrill Lynch», как организатор размещения облигаций на рынке капиталов США, утвердили окончательные условия финансирования строительства в Украине ЦХОЯТ в размере $250 млн.