Запуск рынка электроэнергии в Украине нужно отложить на год – Герус
Запуск нового рынка электроэнергии в Украине, который согласно закону должен заработать 1 июля, необходимо отложить на год, сказал журналистам перед заседанием правительства представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус.
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"По моему мнению, нужно отложить на год. Разработать помесячный план, как к этому подготовиться, как подготовиться, чтобы увеличить конкуренцию, чтобы решить проблему паритетного субсидирования, проблему долгов, неплатежей, проблему нормативно-правовых актов. Для этого будет помесячный план выполнения", - сказал он.
"До 1 июля 2020 года мы можем быть спокойно готовы", - отметил Герус.
Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский также поддержал перенос даты запуска нового рынка электроэнергии на три месяца или на один год.
Представительства Европейского Союза и Европейского инвестиционного банка в Украине, а также Европейский банк реконструкции и развития рекомендовали отложить внедрение нового рынка электрической энергии в нашей стране на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT-системы еще не готовы.
Один из ключевых кредиторов Украины Всемирный банк поддерживает направленный на внедрение конкуренции Закон "О рынке электрической энергии", однако рекомендует перенести запуск нового рынка в Украине на 1 октября текущего года в связи с неготовностью некоторых положений нормативно-правовой базы и IТ-систем.
Справка УНИАН. В середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии". По словам одного из авторов документа, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит выбирать разных поставщиков электроэнергии. Первые торги электроэнергией в новообразованных сегментах рынка должны стартовать в Украине 1 июля 2019 года.