"Создаст серьезные вызовы": Данилюк предупредил о последствиях запрета ввоза российской нефти

В ожидании этих ограничительных мер сам бизнес должен думать, как диверсифицировать поставки.

Веденные Россией ограничения на поставки с 1 июня нефти и нефтепродуктов в Украину могут стать серьезным вызовом для нашей страны, поэтому бизнес должен быть готов диверсифицировать свои поставки.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Есть также проблемы, связанные с действием ограничений Российской Федерации, которые будут действовать с 1 июня. Это, возможно, создаст серьезные вызовы для страны, и мы должны быть к этому готовы. Возможно, будут ограничения в поставках дизеля, масел и поставок нефти. Все это вызовы, на которые нужно искать ответ", - сказал он.

По словам секретаря СНБО, из России поступает около 40% дизеля, то есть существенная доля топлива в целом. В ожидании этих ограничительных мер сам бизнес должен думать, как диверсифицировать поставки.

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"Все-таки возможны варианты, что будет просто замена поставщика и не будет реального ограничения страны, но мы должны быть готовы к этому. Объемы топлива высокие, варианты диверсификации существуют. Некоторые могут требовать времени, некоторые просто приводят к росту стоимости продукта, например бензина", - отметил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что такие товары, как продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть, и нефтепродукты, с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.

По его словам, такие действия правительства РФ вызваны тем, что ранее Украина расширила список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.