цей матеріал доступний українською

"Создаст серьезные вызовы": Данилюк предупредил о последствиях запрета ввоза российской нефти

20:24, 31 мая 2019
Энергетика
1074 0
Данилюк предупредил о последствиях ограничений / фото УНИАН

Веденные Россией ограничения на поставки с 1 июня нефти и нефтепродуктов в Украину могут стать серьезным вызовом для нашей страны, поэтому бизнес должен быть готов диверсифицировать свои поставки.

Об этом во время брифинга сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

"Есть также проблемы, связанные с действием ограничений Российской Федерации, которые будут действовать с 1 июня. Это, возможно, создаст серьезные вызовы для страны, и мы должны быть к этому готовы. Возможно, будут ограничения в поставках дизеля, масел и поставок нефти. Все это вызовы, на которые нужно искать ответ", - сказал он.

По словам секретаря СНБО, из России поступает около 40% дизеля, то есть существенная доля топлива в целом. В ожидании этих ограничительных мер сам бизнес должен думать, как диверсифицировать поставки.

Читайте такжеЗеленский на СНБО поднял проблему монополизации энергорынка: решения обещают в июне

"Все-таки возможны варианты, что будет просто замена поставщика и не будет реального ограничения страны, но мы должны быть готовы к этому. Объемы топлива высокие, варианты диверсификации существуют. Некоторые могут требовать времени, некоторые просто приводят к росту стоимости продукта, например бензина", - отметил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Россия ограничила экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что такие товары, как продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть, и нефтепродукты, с 1 июня текущего года можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.

По его словам, такие действия правительства РФ вызваны тем, что ранее Украина расширила список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Россия#нефть#Данилюк