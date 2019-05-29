Суд запретил Фонду госимущества осуществлять любые действия по приватизации «Центрэнерго»

Суд удовлетворил иск одного из участников несостоявшегося в конце прошлого года конкурса по продаже госпакета акций предприятия.

Окружной административный суд Киева запретил Фонду госимущества Украины (ФГИУ) осуществлять какие-либо действия по приватизации госпредприятия «Центрэнерго», полностью удовлетворив иск ООО «Укрдонинвест», которое подавало заявку на участие в отмененном в итоге конкурсе по продаже госпакета акций компании.

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Об этом говорится в определении суда от 22 мая, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

В своем иске компания требовала признать противоправными действия ФГИУ, в результате которых «Укрдонинвест» не допустили к участию в конкурсе по приватизации «Центрэнерго» в прошлом году.

Как сообщал УНИАН, компания «Центрэнерго» была включена в число объектов большой приватизации на 2018 год, причем именно с нее планировали начать этот процесс.

Советник по приватизации ПАО "Центрэнерго" аудиторско-консалтинговая компания Ernst & Young оценила принадлежащий государству пакет акций предприятия (78,3%) в 5,985 млрд грн (225,48 млн долл.).

Однако конкурс по продаже в декабре прошлого года отменили.

В Фонде госимущества заявили, что участники конкурса, ООО «Укрдонинвест» и Производственное унитарное предприятие «Нефтебитумный завод», не допущены к участию, поскольку поданная ими документация не соответствует требованиям законодательства.

Фонд планировал продать госпакет акций предприятия в 2019 году.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.