Кабмин продлил срок завершения приватизации "Центрэнерго"

Повторный конкурс по продаже госпакета акций компании предполагается объявить 16 мая.

Кабинет министров Украины продлил срок завершения приватизации ПАО «Центрэнерго» до 30 сентября 2019 года.

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Об этом говорится в принятом на вчерашнем заседании распоряжении, которое опубликовано на правительственном портале.

В распоряжении также говорится, что повторный конкурс по продаже государственного пакета акций общества предполагается объявить 16 мая.

Как сообщал УНИАН, компания «Центрэнерго» попала в число объектов большой приватизации на 2018 год, причем именно с нее планировали начать этот процесс, но конкурс по продаже в декабре прошлого года отменили.

Кабинет министров утвердил финансовый план «Центрэнерго» на 2019 год, который предусматривает получение предприятием чистой прибыли в размере 183,571 млн грн.

Справка УНИАН. «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине. Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины. «Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.