Суд снова обязал «Нафтогаз» раскрыть информацию о премиях за победу над «Газпромом»

Отмечается, что сведения о заработной плате, премиях, материальной помощи, любых других выплатах руководству «Нафтогаза» являются публичной информацией, представляющей общественный интерес.

Шестой апелляционный административный суд (бывший Киевский апелляционный административный суд) оставил без изменения решение суда предыдущей инстанции, тем самым обязав Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» раскрыть информацию о премиях, полученных после победы над российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

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Об этом говорится в решении Шестого апелляционного административного суда, которое опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

«Апелляционную жалобу Публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания" Нафтогаз Украины" оставить без удовлетворения. Решение Окружного административного суда города Киева от 22 января 2019 оставить без изменений», - сказано в решении.

Как сообщал УНИАН, решением от 22 января 2019 года суд удовлетворил иск ОО «Украинский институт по правам человека» к «Нафтогазу» о предоставлении информации относительно фамилий, имен и отчеств, а также должностей всех сотрудников и членов правления НАК «Нафтогаз Украины», которые получили премии в связи с победой в Стокгольмском суде в споре с «Газпромом».

Отмечалось, что уже не первый раз суд указывает на то, что сведения о заработной плате, премиях, материальной помощи, любых других выплатах руководству «Нафтогаза» являются информацией, представляющей общественный интерес, и в понимании Закона Украины «О доступе к публичной информации» являются публичной информацией.

Справка УНИАН. В 2018 году набсовет «Нафтогаза» принял решение о выплате сотрудникам компании премий в сумме 46,3 млн долл. в связи с победой в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, по решению которого «Газпром» должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долл. При этом с учетом решения арбитража по контракту на поставки газа окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.