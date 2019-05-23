"Нафтогазу" нужно одолжить $1 миллиард, чтобы закачать газ на зиму - Коболев

По расчетам «Нафтогаза», в случае полной остановки транзита в украинских хранилищах должно быть накоплено минимум 20 млрд куб. м газа.

Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» для выполнения плана закачки газа в подземные хранилища газа (ПХГ) к отопительному сезону 2019/2020 годов необходимо привлечь 1 млрд долл. кредитных средств. Об этом глава компании Андрей Коболев заявил в эфире канал ICTV.

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«Мы рассчитали, что для поддержки давления в случае полной остановки транзита нам необходимо не менее 20 млрд куб. м газа. Сейчас в хранилища закачиваются существенные объемы газа, приблизительно 60 млн куб. м в сутки. Таким темпом мы сможем почти достигнуть цели, поэтому темп нужно еще больше поднять. Для того, чтобы его увеличить, «Нафтогазу» необходимо получить дополнительные средства. Нам минимум необходимо найти 1 млрд долл. кредитных средств», - сказал Коболев.

Глава компании отметил, что есть несколько вариантов, как привлечь необходимую сумму. По его словам, решить проблему может Кабмин, выплатив «Нафтогазу» хотя бы часть из 140 млрд грн долга перед компанией по компенсации за возложение специальных обязательств (ПСО).

Также Коболев выразил надежду, что в ближайшее время «Нафтогаз» сможет вернуться к вопросу выпуска еврооблигаций.

Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона 2018-2019 годов накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины. Следующие трехсторонние переговоры Украина - Европейский Союз - РФ по вопросам транзита газа после 2019 года были запланированы на май этого года.