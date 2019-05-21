США собрались ввести санкции против "Северного потока-2"

Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство в обход Украины и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа.

Глава Министерства энергетики США Рик Перри выразил надежду на то, что палата представителей и сенат конгресса США подготовят законопроект, который будет предполагать ограничения в отношении компаний, работающих над строительством газопровода «Северный поток-2»

Об этом сообщает Bloomberg.

"Сопротивление "Северному потоку-2" все еще очень активно в США", - заявил Перри.

"Я ожидаю в не столь отдаленном будущем, что Сенат США и Палата представителей направят президенту США законопроект, который будет предполагать очень, очень тяжкие ограничения для компаний, которые продолжают вести дела с проектом "Северный поток – 2". Так что следите за новостями", – добавил он.

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Справка УНИАН. Проектом "Северный поток-2" предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод в обход Украины планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком-1".

Строительство газопровода должно завершиться до конца 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 км, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

В конце марта - начале апреля 2018 года компания Nord Stream 2 (оператор проекта строительства газопровода "Северный поток-2") получила разрешение на строительство газопровода от Германии и Финляндии, а в июне - от Швеции. При этом Дания, через территорию которой газопровод также должен проходить, соответствующего разрешения не дала.

В начале мая 2018 года компания Nord Stream 2 уже начала работы по строительству приемной станции будущего газопровода в окрестностях немецкого города Лубмин.

Украина, США и ряд европейских стран выступают против строительства "Северного потока-2". В свою очередь, Германия активно лоббирует строительство газопровода.

По оценкам экспертов, в результате прекращения транзита природного газа через территорию Украины наша страна может потерять почти 3 млрд долл. доходов в год.