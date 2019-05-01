На Ривненской АЭС после пожара запустили третий энергоблок

Радиационное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах норм.

На Ривненской атомной электростанции после пожара запустили третий энергоблок. Об этом сообщается на сайте Ривненской АЭС.

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«30 апреля в 21:01 энергоблок №3 РАЭС (ВВЭР-1000) включен в сеть после выяснения и устранения причин его отключения 29 апреля», - говорится в сообщении.

По состоянию на вечер 30 апреля в работе были три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 1550 МВт.

Отмечается, что на энергоблоке №2 продолжается капитальный планово-предупредительный ремонт.

«Радиационное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», - подчеркивается в сообщении.

Как известно, 29 апреля в 21:04 из-за повреждения трансформатора с последующим его возгоранием отключился третий энергоблок Ривненской АЭС. Через час пожар был ликвидирован. По шкале оценки ядерных событий INES событие классифицировано уровнем «ноль/вне шкалы».