Действия силовиков приведут к убыткам на 3,5 млрд грн - китайский инвестор

Уголовные дела в интересах структур предпринимателя Павла Фукса против активов китайской государственной корпорации CNBM в Украине ведет Главное следственное управление МВД, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники департамента защиты экономики СБУ (возглавляет первый заместитель СБУ Павел Демчина), а прокурорский надзор осуществляется Генпрокуратурой Украины, для чего лично генеральный прокурор Юрий Луценко создал группу из 12 прокуроров.

Об этом идет речь в материале «Силовики и Фукс привели Украину к рассмотрению в международном суде с китайской госкорпорацией» на сайте 24-го телеканала.

Журналисты восстановили полную хронологию событий, связанных с попыткой рейдерской атаки силовых органов на ООО «Восход Солар» - солнечную электростанцию в Николаевской области, которая принадлежит китайской госкорпорации. Результатом такой атаки, а также игнорирования позиции «Восход Солар» в судебных инстанциях стало начало процесса подготовки международного инвестиционного спора. Министерство юстиции Украины уже получило соответствующий “notice on dispute” (“уведомление о споре”) от CNBM.

Причиной претензий силовиков стало обращение ФК «Веста» - финансовой компании, которую СМИ связывают с предпринимателем Павлом Фуксом. «Веста» выиграла на торгах Фонда гарантирования вкладов права требования по кредитам ликвидированного «Актив Банка». При этом «Восход Солар» ранее кредитовалось в этом банке, однако все обязательства уже давно были погашены, хотя банк и оспаривал этот факт в суде. На момент внесения прав требования в перечень на продажу, фактически кредита не существовало.

После победы компании Фукса, суды начали активно принимать решения в пользу «Весты». В частности, Хозяйственный суд Николаевской области 23 января постановил выплатить уже новому кредитору почти $10 млн.

В начале марта 2019 года на территорию “Восход Солар” пришли представители Нацполиции и Службы безопасности Украины. На территории станции были проведены обыски и произведена незаконная попытка отключения и остановки работы электростанции. Эти действия проводились на основании решений уже Печерского районного суда. ФК “Веста” подала заявление в Службу безопасности Украины о якобы имевшем место мошенничестве со стороны “Восход Солар”.

19 марта николаевский суд решил арестовать счета в обеспечение еще не поданного будущего (!) иска «Весты» на сумму около $7 млн. Все неправомерные решения были обжалованы.

Консул КНР посетил предприятие, заявив, что обеспечение безопасности инвестиций является приоритетной задачей в Украине. СНБМ со своей стороны публично заявила, что действия силовиков являются попыткой рейдерского захвата активов компании и одновременно официально обратилась в Межведомственную комиссию по защите прав инвесторов и противодействию незаконному поглощению и захвату предприятий.

Более того, в интервью “Украинским новостям” прибывший в Украину Генеральный директор CNBM New Energy Engineering Юнчжи Чен заявил о намерении компании подать в суд на Украину из-за давления на инвестора и лишения его доступа к справедливому правосудию в пользу конкретного предпринимателя Фукса.

Если в течение 6 месяцев правительство не отреагирует на notice of dispute, и не решит проблему, следующим шагом станет подача иска против государства с требованием возместить причиненные убытки действиями силовиков и судов, что согласно документа составляет более 3,5 млрд грн.