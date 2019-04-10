Энергоатом: внедрение новой модели энергорынка в Украине подстегнет работу над повышением мощности энергоблоков

Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины.

Внедрение в Украине новой модели рынка электроэнергии с июля 2019 года стимулирует Национальную атомную энергогенерирующую компанию "Энергоатом" ускорить работу над повышением тепловой и электрической мощности энергоблоков.

Об этом в ходе IX Международной научно-практической конференции по культуре безопасности на АЭС сообщил президент "Энергоатома" Юрий Недашковский.

«Ускорить работу над повышением номинальной тепловой и электрической мощности, внедрением нормированного первичного регулирования частоты и активной мощности, суточным маневрированием и так далее нас мотивирует не в последнюю очередь внедрение новой модели рынка электроэнергии, которое для «Энергоатома» должно начаться с июля 2019 года», - сказал он.

По словам Недашковского, одним из главных приоритетов как для текущей деятельности, так и для стратегического развития компании, является задача формирования сильной культуры безопасности эксплуатации атомных электростанций.

«Стоит отметить, что последние 5 лет у нас значительно увеличилось количество заданий и проектов, связанных с повышением безопасности, повышением мощности и увеличением выработки электроэнергии», - сказал он.

При этом Недашковский подчеркнул, что в своих стратегических, но реальных планах компания ставит задачи, в частности, достроить третий и четвертый блоки на Хмельницкой АЭС и реализовать проект «Энергетический мост «Украина – ЕС».

Президент НАЭК также напомнил, что в рамках реализации проектов, неразрывно связанных с повышением уровня культуры безопасности АЭС, «Энергоатом» работает над модификацией оборудования для обращения с отработавшим ядерным топливом в соответствии с технологией Holtec International на трех атомных станция компании, параллельно со строительством хранилища отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС.

Присутствовавший на конференции генеральный инспектор - директор по безопасности ГП «НАЭК «Энергоатом» Данко Билей сообщил, что по итогам реализации программы, направленной на становление и развитие культуры безопасности в компании за прошедшие два года, 83% ее мероприятий выполнено, а 17% мероприятий находятся на стадии выполнения.

«Советом по культуре безопасности компании на заседании, прошедшем 20 февраля 2019 года, по итогам обсуждения признана удовлетворительной реализация «Программы конкретных действий, направленных на становление и развитие культуры безопасности в ГП «НАЭК «Энергоатом» на 2017-2018 годы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в середине апреля 2017 года Верховная Рада приняла Закон «О рынке электроэнергии». По словам одного из авторов документа, народного депутата Льва Пидлисецкого, этот закон приведет к тому, что в сегментах генерации электроэнергии и ее поставок для конечных потребителей возникнут конкурентные отношения, что заставит производителей повышать свою эффективность и выведет с рынка неэффективную генерацию. Внедрение нового рынка электроэнергии также позволит населению выбирать разных поставщиков электроэнергии.

Для запуска новой модели рынка в середине марта 2018 году НКРЭКУ приняла пакет вторичного законодательства.

В начале июня 2017 года Кабмин утвердил проект строительства Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ). В этом хранилище с применением передовой технологии поверхностного "сухого" хранения компании Holtec International будет в течение 100 лет безопасно храниться ядерное топливо с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС. (На Запорожской АЭС с 2001 года эксплуатируется пристанционное Сухое хранилище отработавшего ядерного топлива.) Из-за отсутствия собственного хранилища Украина вынуждена каждый год тратить около 200 млн долл. на оплату услуг по вывозу и переработке отработавшего ядерного топлива на территории России.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.