«Нафтогаз» заключил контракт с норвежскими юристами для судебных споров с «Газпромом»

Срок предоставления юридических услуг - до конца 2019 года, стоимость контракта - 14 миллионов евро.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» заключила контракт с норвежской компанией «Wikborg Rein Advokatfirma AS» на предоставление юридических услуг по защите интересов Украины в судебных спорах против российского «Газпрома», на сумму 14 млн евро.

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Об этом сообщается в системе публичных закупок Prozorro.

Отмечается, что предметом договора является предоставление компанией из Норвегии защиты прав и интересов Украины во время урегулирования спора между НАК «Нафтогаз Украины» и ПАО «Газпром».

Согласно договору, срок предоставления юридических услуг - до конца 2019 года, а стоимость всего контракта - 14 миллионов евро.

Документом предусмотрена почасовая оплата услуг иностранных специалистов, так, например, час работы партнера и старшего консультанта составляет 475 евро в час, а ставки юристов колеблются от 260 до 350 евро в час.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля 2018 года российский монополист «Газпром» проиграл судебную тяжбу с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже по транзитному контракту, по решению которого российская компания должна выплатить украинской стороне 4,6 млрд долл.

С учетом решения арбитража по контракту на поставки газа, окончательная сумма расчетов между компаниями составляет 2,6 млрд долл. в пользу «Нафтогаза».

На фоне проигрыша «Газпром» заявил о намерении расторгнуть контракт на поставку и транзит газа с Украиной в судебном порядке. В 20-х числах марта 2018 года «Газпром» официально уведомил «Нафтогаз» о том, что он отказывается выполнять решение арбитража.

В конце мая 2018 года «Нафтогаз Украины» начал процесс принудительного взыскания с «Газпрома» долга в 2,6 млрд долл. в зарубежных судах. Процессы по аресту активов «Газпрома» проходят в Англии, Швейцарии и Нидерландах. Среди интересующих украинскую сторону активов - акции компаний-операторов газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Каждый день просрочки платежа приводит к начислению пени «Газпрому» в пользу «Нафтогаза» в размере 0,5 млн долл., и по состоянию на конец ноября 2018 года общая сумма долга достигла 2,7 млрд долл.

Справка УНИАН. Компания Wikborg Rein представляла интересы покупателей в сфере энергетики и природного газа в более чем 20 арбитражных разбирательствах по цене на газ, а также в около 40 официальных переговорах по пересмотру цены на газ с 2001 года. Компания также имеет успешный опыт ведения дел против «Газпрома». В частности, Wikborg Rein сопровождала арбитражное производство по делу RWE CZ против Gazprom Export. Производство завершилось в 2013 году вынесением решения в пользу RWE. Компания также имеет значительный опыт внесудебного урегулирования споров об изменении цены на газ.

"Нафтогаз" сотрудничает с компанией с 2014 года.