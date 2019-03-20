Ляшко сорвал заседание Кабмина (видео)

Лидер Радикальной партии требует не подписывать контракт с главой "Нафтогаза" Коболевым.

Лидер «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко вместе с группой народных депутатов прервал сегодняшнее заседание Кабинета министров, потребовав не продлевать контракт с главой правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым.

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«На каком основании вы продлеваете контракт с Коболевым? Вы для чего продлеваете контракт?», - спросил у премьер-министра Владимира Гройсмана Ляшко.

Также Ляшко заявил, что его фракцию полчаса не пускали за заседание правительства.

После недолгой перепалки премьер предоставил Ляшко слово для выступления. Глава «Радикальной партии» предложил не только не продлевать контракт с Коболевым, но также отменить решение о повышении цен на газ для населения.

На данный момент заседание правительства не возобновило свою работу.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания правительства заявил, что Кабинет министров Украины сегодня продлит контракт с главой Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым на год.