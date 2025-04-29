По словам эксперта, это очень надежный и практичный автомобиль.

Опытный механик Скотти Килмер заявил, что больше не будет покупать автомобили Toyota. Он нашел другое надежное авто, которое во многом превосходит конкурентов, пишет The Sun.

В одном из видео на своем YouTube-канале Килмер призвал водителей обратить внимание на кроссовер Acura MDX. По его словам, эта модель дешевле и практичнее многих других автомобилей в своем сегменте.

Механик похвалил Acura MDX за превосходный интерьер и надежный 3,5-литровый двигатель V6. Он заявил, что владельцам не придется чинить этот автомобиль каждые несколько сотен тысяч километров.

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Помимо этого эксперт рассказал, что кроссовер оснащен всеми необходимыми для современного водителя функциями. По его словам, у этой модели удобная информационно-развлекательная система.

"В продуктах Acura феноменальная система полного привода. Вы можете использовать ее в обычном режиме, в динамическом режиме, вы можете играть с ней сколько угодно", - сказал механик.

Килмер считает, что бренд Acura является достойным конкурентом для Lexus. Он заявил, что кроссовер Acura MDX могут рассматривать для покупки те, кто хочет попробовать что-то новое.

"Они (автомобили Acura - УНИАН) определенно более приятные в управлении, чем Lexus... Если вам нужен безопасный семейный автомобиль, то в них нет ничего плохого", - рассказал Килмер.

Другие рекомендации экспертов

Ранее эксперты назвали 10 лучших гибридных кроссоверов. Они поделились, что лидер этого рейтинга имеет большой запас хода на электротяге и просторный интерьер.

Кроме того, были определены 10 лучших компактных кроссоверов с пробегом за свои деньги. По словам экспертов, лидер этого рейтинга предлагает комфортную подвеску и вместительный багажник.

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