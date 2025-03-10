Новым лидером среди автопроизводителей стал другой японский бренд.

Toyota и Lexus долгие годы оставались производителями самых надежных автомобилей, согласно авторитетным исследованиям. Тем не менее "корону" перехватил другой японский бренд.

В Consumer Reports назвали производителей самых надежных автомобилей. Исследование было основано на данных о поломках более чем 300 000 авто, охватывающих модельные годы с 2000 по 2025.

Эксперты учитывали все данные о поломках автомобилей за последние 12 месяцев эксплуатации. В зависимости от того, насколько серьезными были неисправности, моделям присуждался рейтнг по 100-бальной шкале. Так и были определены производители самых надежных авто.

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Рейтинг надежности среди автопроизводителей:

Subaru - 68 баллов Lexus - 65 баллов Toyota - 62 балла Honda - 59 баллов Acura - 55 баллов Mazda - 55 баллов Audi - 54 балла BMW - 53 балла Kia - 51 балл Hyundai - 50 баллов Buick - 48 баллов Nissan - 48 баллов Ford - 44 балла Genesis - 40 баллов Volvo - 38 баллов Chevrolet - 37 баллов Tesla - 36 баллов Volkswagen - 34 балла Jeep - 33 балла GMC - 33 балла Cadillac - 27 баллов Rivian - 14 баллов

Новым лидером среди автопроизводителей стал Subaru. По словам экспертов, модели Forester и Impreza имеют показатели надежности значительно выше среднего. Также надежными оказались Crosstrek, Legacy, Outback и Ascent.

"В автомобилях Subaru много надежных компонентов. Когда Subaru модернизирует автомобиль, компания может вносить меньше постепенных изменений, перенося надежные системы. Это снижает риск возникновения новых проблем", - рассказал куратор аналити автомобильных данных в Consumer Reports Стивен Элек.

Согласно новому рейтингу, Lexus и Toyota разместились на втором и третьем местах соответственно. В этом году показатели надежности пикапов Toyota Tacoma и Tundra, а также электрокроссовера Toyota bZ4X сместили японского автопроизводителя с лидерской позиции.

Какие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее эксперты назвали 16 лучших полноприводных автомобилей с пробегом. В рейтинг вошли различные модели, включая кроссоверы, внедорожники и даже вездеходы.

Кроме того, эксперты назвали автомобиль, который зря игнорируют автолюбители. Чаще всего потенциальные покупатели пропускают эту модель из-за слишком высокой цены по сравнению с конкурентами.

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