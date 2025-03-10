Toyota и Lexus долгие годы оставались производителями самых надежных автомобилей, согласно авторитетным исследованиям. Тем не менее "корону" перехватил другой японский бренд.
В Consumer Reports назвали производителей самых надежных автомобилей. Исследование было основано на данных о поломках более чем 300 000 авто, охватывающих модельные годы с 2000 по 2025.
Эксперты учитывали все данные о поломках автомобилей за последние 12 месяцев эксплуатации. В зависимости от того, насколько серьезными были неисправности, моделям присуждался рейтнг по 100-бальной шкале. Так и были определены производители самых надежных авто.
Рейтинг надежности среди автопроизводителей:
- Subaru - 68 баллов
- Lexus - 65 баллов
- Toyota - 62 балла
- Honda - 59 баллов
- Acura - 55 баллов
- Mazda - 55 баллов
- Audi - 54 балла
- BMW - 53 балла
- Kia - 51 балл
- Hyundai - 50 баллов
- Buick - 48 баллов
- Nissan - 48 баллов
- Ford - 44 балла
- Genesis - 40 баллов
- Volvo - 38 баллов
- Chevrolet - 37 баллов
- Tesla - 36 баллов
- Volkswagen - 34 балла
- Jeep - 33 балла
- GMC - 33 балла
- Cadillac - 27 баллов
- Rivian - 14 баллов
Новым лидером среди автопроизводителей стал Subaru. По словам экспертов, модели Forester и Impreza имеют показатели надежности значительно выше среднего. Также надежными оказались Crosstrek, Legacy, Outback и Ascent.
"В автомобилях Subaru много надежных компонентов. Когда Subaru модернизирует автомобиль, компания может вносить меньше постепенных изменений, перенося надежные системы. Это снижает риск возникновения новых проблем", - рассказал куратор аналити автомобильных данных в Consumer Reports Стивен Элек.
Согласно новому рейтингу, Lexus и Toyota разместились на втором и третьем местах соответственно. В этом году показатели надежности пикапов Toyota Tacoma и Tundra, а также электрокроссовера Toyota bZ4X сместили японского автопроизводителя с лидерской позиции.
Какие автомобили рекомендуют купить эксперты
Ранее эксперты назвали 16 лучших полноприводных автомобилей с пробегом. В рейтинг вошли различные модели, включая кроссоверы, внедорожники и даже вездеходы.
Кроме того, эксперты назвали автомобиль, который зря игнорируют автолюбители. Чаще всего потенциальные покупатели пропускают эту модель из-за слишком высокой цены по сравнению с конкурентами.