Батареи электромобилей могут служить гораздо дольше, чем считалось ранее, - ученые

В рамках исследования были протестированы несколько аккумуляторных батарей в реальных условиях вождения электромобилей.

Ученые из SLAC-Stanford Battery Center при Стэнфордском университете обнаружили, что аккумуляторные батареи электромобилей могут служить гораздо дольше, чем заявляют автопроизводители, пишет The Cool Down.

В своем новом исследовании ученые заметили, что распространенный способ тестирования аккумуляторных батарей может недооценивать их срок службы. Быстрое повторение цикла непрерывного разряда батареи с последующей немедленной подзарядкой не похоже на реальные условия эксплуатации электрических авто.

В рамках исследования были протестированы несколько аккумуляторных батарей в реальных условиях вождения, таких как интенсивное движение, езда по автостраде и длительная стоянка. Ученые заметили, что чем больше тест имитировал реальные ситуации, тем дольше служила батарея.

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В издании поделились, что эти тесты показали, что некоторые аккумуляторные батареи могут прослужить примерно на треть дольше, чем обычно прогнозируют автопроизводители.

"Мы не тестировали батареи электромобилей правильным образом. К нашему удивлению, реальная езда с частыми ускорениями, торможениями, которые немного заряжают батареи, остановками, чтобы заскочить в магазин, и предоставлением батареям возможности "отдохнуть" в течение нескольких часов за раз, помогает батареям прослужить дольше, чем мы предполагали, основываясь на стандартных лабораторных тестах", - заявила в разговоре с журналистами профессор Стэнфорда и автор исследования Симона Онори.

По словам исследователей, чем дольше работает батарея, тем больше преимуществ получают водители. Дополнительный срок службы батареи означает, что эксплуатировать электромобиль можно дольше.

Электромобили - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что в марте украинский автопарк пополнили 4 680 электромобилей. Спрос на такие модели вырос на 6% относительно марта прошлого года.

Кроме того, в Financial Times писали, что в США и Британии обвалились цены на подержанные Tesla. Сегодня компания Tesla сталкивается с "гораздо более жесткой конкуренцией со стороны китайских и других азиатских аналогов", говорят эксперты.

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