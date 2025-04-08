Сегодня Tesla сталкивается с "гораздо более жесткой конкуренцией со стороны китайских и других азиатских аналогов", говорят эксперты.

На вторичном рынке США и Великобритании цены на подержанные Tesla падают быстрее, чем на другие электромобили. Но виноват в этом, похоже, не скандальный имидж Илона Маска, а банальный избыток подержанных авто, которые завершили срок лизинга, пишет Financial Times.

По данным платформы CarGurus, в марте стоимость Tesla на вторичном рынке США снизилась на 7% по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения, другие электрокары подешевели лишь на 1,5%. В Британии, по статистике Auto Trader, падение составило еще более ощутимые 15% - против средних 10% по рынку.

Это происходит на фоне споров о том, вредит ли бренду политическая активность Илона Маска. Он активно ассоциируется с ультраправыми кругами в США и стал доверенным лицом Дональда Трампа - а электромобили традиционно больше поддерживаются избирателями левого центра.

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Впрочем, данные указывают на другие причины. По словам Кевина Робертса, директора по экономической аналитике CarGurus, "приток автомобилей бывшего автопарка вызвал снижение средней прейскурантной цены на подержанную Tesla". Он также отметил, что снижение цен на новые Tesla в 2023 году дополнительно давит на сегмент б/у.

В Британии ситуация похожая. Коммерческий директор Auto Trader Иен Пламмер объяснил, что причиной стало возвращение на рынок большого количества автомобилей, которые ранее покупались в кредит. В марте на платформе выставили 5400 подержанных Tesla - почти вдвое больше, чем год назад (2900). В то же время, спрос сохраняется: Tesla в Британии продается в среднем за 23 дня, тогда как средний электромобиль - за 29.

В Германии, где Маск публично поддерживал ультраправую "Альтернативу для Германии", FT не зафиксировали никаких изменений в цене, возрасте или количестве подержанных Tesla, выставляемых на продажу.

Но несмотря на это, компания под давлением: продажи новых Tesla значительно ниже ожиданий. В первом квартале 2025 года объемы упали на:

- 55,2% в Швеции

- 49,7% в Нидерландах

- 41,1% во Франции

- 25,5% в Норвегии

В целом Tesla поставила 336 681 авто за первые три месяца года, что на 13% меньше, чем в прошлом году, и значительно ниже ожидаемых 390 тысяч.

Аналитик JPMorgan Райан Бринкман заявил:

"Последние показатели поставок Tesla были намного ниже даже по нашей низкой оценке, что подтверждает беспрецедентный ущерб бренду, которого мы опасались ранее".

Однако не все соглашаются с этой оценкой. Аналитик Piper Sandler Александр Поттер считает, что "ущерб бренду преувеличен". По его словам, хотя "политические усилия Маска, вероятно, негативно влияют на поставки", большая проблема заключается в остановках производства: четыре фарбрики остановились на несколько недель.

Аналитики возлагают надежды на обновление Model Y - самой популярной модели Tesla. В то же время Харальд Хендриксе из Citigroup считает, что клиенты могут откладывать покупки в ожидании модернизации, а конкуренция на рынке растет.

Хендриксе отмечает, что Tesla теперь сталкивается с "гораздо более жесткой конкуренцией со стороны китайских и других азиатских аналогов", которые выпускают доступные и технологичные электрокары.

Это особенно заметно на фоне успеха китайского гиганта BYD, чья новая платформа позволяет заряжать авто за время, необходимое для заправки бензинового. Акции BYD побили рекорд в марте. Tesla же, напротив, потеряла более 40% стоимости с начала года.

Tesla - другие новости

Ранее в CNN сообщали, что американская автомобильная компания Tesla потеряла лидерство на рынке электромобилей. От бизнес-катастрофы Tesla пока спасают только заградительные пошлины в США.

Кроме того, Tesla стала жертвой торговой войны Канады и США. Отмечается, что американскую компанию исключили из всех льготных программ.

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