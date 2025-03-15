Ломаются быстрее традиционных авто: названы 3 самых ненадежных электромобиля с пробегом

По словам экспертов, у этих электромобилей довольно много проблем с надежностью.

Электромобили становятся все популярнее и постепенно вытесняют традиционные авто с ДВС. Некоторые водители считают, что у таких моделей редко возникают поломки, но это не совсем соответствует действительности.

Эксперты из What Car? назвали три самых ненадежных электромобиля с пробегом. У этих моделей есть большое количество проблем.

Всего эксперты проанализировали данные о поломках 34 популярных электромобилей. Они выяснили у владельцев таких авто, какие компоненты чаще всего выходили из строя и насколько сложно было отремонтировать их.

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ТОП-3 самых ненадежных электромобиля с пробегом:

MG4 EV Vauxhall/Opel Corsa Electric Porsche Taycan

MG4 EV оказался самым ненадежным электромобилем с пробегом. Рейтинг надежности модели составил 63,8% из 100%.

По словам экспертов, у MG4 EV чаще всего выходили из строя электронные компоненты, которые не связаны с силовой установкой. Также проблемы часто возникали с отделкой интерьера, кузовом и электромотором.

Opel (Vauxhall в Великобритании) Corsa Electric также оказался довольно ненадежным электромобилем. Чаще всего у этой модели выходят из строя кондиционер, аккумуляторная батарея и электронные компоненты, которые не связаны с силовой установкой.

Porsche Taycan замыкает тройку самых ненадежных электрокаров с пробегом. Многие владельцы модели пожаловались на проблемы, которые были связаны с кондиционером, кузовом и аккумуляторной батареей этого авто.

Какие другие авто не советуют покупать эксперты

Ранее эксперты определили 10 ненадежных кроссоверов и внедорожников. Volkswagen Taos страдает от проблем с двигателем, тогда как Ford Explorer сталкивается с проблемами с трансмиссией.

Кроме того, были названы 12 марок автомобилей, чьи модели оказались самыми ненадежными. Эксперты рекомендуют не покупать автомобили от этих производителей.

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