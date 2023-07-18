Кремль использует продовольствие как оружие.

Европейский Союз призвал Россию немедленно возобновить выполнение Черноморской зерновой инициативы. Соответствующее заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Дипломат отмечает, что РФ использует продовольствие как оружие, что в значительной мере сказывается на обеспечении зерном всего мира.

Боррель подчеркивает: односторонне разорвав соглашение, Россия единолично блокирует один из важных основных путей экспорта из Украины зерна. Именно РФ несет ответственность за сбои в поставках зерна по всему миру и рост цен на продовольствие.

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"ЕС призывает Россию пересмотреть свое решение и немедленно возобновить выполнение Черноморской зерновой инициативы", - заявил дипломат.

Он акцентирует: со своей стороны ЕС будет прилагать все усилия, чтобы и в дальнейшем поддерживать своевременную, стабильную поставку всех товаров, особенно - сельскохозяйственной продукции на мировые рынки через "пути солидарности" между Украиной и ЕС.

"ЕС будет продолжать сотрудничать с пострадавшими странами-партнерами для решения проблемы глобальной продовольственной безопасности и поддерживать все усилия по восстановлению Черноморской зерновой инициативы", - заявил Боррель.

Выход России из зернового соглашения

Как сообщал УНИАН, с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину работа портов Большой Одессы (морских портов "Южного", "Черноморск" и Одесского морского порта) была заблокирована. Летом 2022 года при посредничестве Турции и ООН была заключена "зерновая сделка", которая предусматривает разблокирование экспорта через эти три порта, в том числе для поставок продовольствия в голодающие страны. Все время Россия угрожала выйти из" зерновой сделки", однако несколько раз продолжала ее.

Последний раз соглашение было продлено 17 мая 2023 года сроком на два месяца. При этом Кремль заявил, что не продлит договоренности после 17 июля без выполнения ряда условий: подключение "Россельхозбанка"к SWIFT, возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", размораживание активов российских компаний, разблокирование транспортной логистики и поставки запчастей.

16 июля Одесский порт покинуло последнее судно, которое транспортировало продовольствие в рамках соглашения, Вчера, 17 июля, стало известно, что РФ официально отказалась продлить действие "зернового соглашения".

В ночь на 18 июля российские военные нанесли массированный удар ракетами "Калибр"и дронами по Одесской области, в частности по береговой линии. Из-за масштабной атаки произошло определенное разрушение портовой инфраструктуры, также повреждения получили жилые дома. Ранен человек.

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