В Чехию импортировано лишь 4 тыс. тонн пшеницы, что составляет менее 0,1% внутреннего производства.

Проверки чешских надзорных органов зерна, мяса или яиц из Украины не выявили неудовлетворительного образца, поэтому запрещать импорт этих продуктов, как это сделали Польша, Словакия и другие страны, нет оснований.

Как пишет издание Ceske Noviny, об этом сообщил министр сельского хозяйства Чехии Зденек Некула. Он уточнил, что каждая проба импортной пищи анализируется на наличие более 400 остатков действующих веществ. В основном это тесты на микотоксины или остатки пестицидов, все образцы также проверяются на наличие в них тяжелых металлов, таких как свинец или кадмий.

Некула отметил, что в последние дни появляется много дезинформации на тему импорта сельскохозяйственной продукции из Украины. Он напомнил, что в Чехию импортировано лишь 4 тыс. тонн пшеницы, что составляет менее 0,1% внутреннего производства.

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Запрет импорта украинского зерна: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины. Уже на следующий день они сообщили, что запрет будет касаться также транзита зерна в другие страны.

Венгрия также объявила о запрете импорта зерна из Украины, но дала обещание сохранить транзит агропродукции. В Еврокомиссии раскритиковали решение стран, назвав их неприемлемыми.

Уже 17 апреля Словакия также решила приостановить импорт зерна и других отдельных товаров из Украины.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий спрогнозировал, что украинский аграрный экспорт может сократиться примерно на 8-10% в результате приостановки импорта агропродукции Польшей, Словакией и Венгрией.

Впоследствии стало известно, что Польша возобновит транзит зерна в ночь на 21 апреля.

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