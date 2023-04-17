В ЕС готовят второй пакет мер для оказания поддержки странам, пострадавшим от импорта из Украины.

Еврокомиссия стремится сформировать четкое представление о ситуации с запретом на импорт зерна и другого продовольствия из Украины в страны Европы, и находится в контакте со всеми сторонами.

Об этом в Брюсселе заявила представитель Европейской комиссии по вопросам сельского хозяйства и торговли Мириам Феррер, пишет Радио Свобода. Она отметила, что ряд государств, граничащих с Украиной, обеспокоены торговыми условиями, которые действуют с нашей страной.

"Мы получили письмо от пяти стран, которые... просят рассмотреть какие-то меры. Это то, что мы анализируем и проверяем. Что касается законодательной базы, торговая политика - это эксклюзивная компетенция уровня ЕС. Должны понимать, на каком основании эти страны вводят такие запреты на импорт, чтобы иметь возможность давать более четкие ответы. На этом этапе еще рано. Об этом было объявлено на выходных, поэтому мы еще не получили полной информации о мероприятиях", - сказала Феррер.

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В Еврокомиссии также отметили, что готовят второй пакет мер для оказания поддержки странам, пострадавшим от импорта из Украины.

"Мы уже признаем влияние чрезмерного предложения в некоторых странах ЕС, расположенных недалеко от границы. И поэтому мы выдвинули предложение оказать поддержку наиболее пострадавшим странам (56 млн евро компенсации - ред.). В этом случае - Польша, Болгария и Румыния. Конечно, мы понимаем, что есть другие страны. По этому поводу была дискуссия в рамках Европейского совета... Сейчас мы работаем над вторым пакетом мер, где мы будем продолжать поддерживать эти страны, которые пострадали от импорта из Украины", - отметила Феррер.

Детали второго пакета помощи в Еврокомиссии не озвучили, поскольку он еще разрабатывается. Закончить подготовку документа надеются "в течение следующих нескольких дней", но затем его еще должны утвердить государства-члены ЕС.

В то же время чиновники Еврокомиссии отказались четко ответить, было ли введение запрета на импорт в одностороннем порядке странами-членами ЕС нарушением законодательства блока.

"Мы имеем дело с войной. А война влияет и на фермеров, и в целом на население Украины. ЕС и государства-члены, среди которых Польша, и все государства, граничащие с Украиной, делают все возможное, чтобы помочь Украине. И это очень приветствуется. Не наша или кого-либо в принципе цель - создать трудности для населения в ЕС в то время, как мы поддерживаем Украину. Поэтому речь идет не о санкциях, а о том, чтобы найти решение, основываясь на законодательстве ЕС, учитывая и интересы украинцев и Евросоюза. Вот как должны смотреть на ситуацию", - сказал представитель президента Европейской комиссии Эрик Мамер.

Запрет на ввоз зерна из Украины

Как сообщал УНИАН, на фоне российской морской блокады Украины ЕС отменил тарифы и квоты на импорт украинского зерна, чтобы его могли перевозить транзитом через Европу в другие регионы мира. Но часть этого зерна осталась в европейских странах, что вызвало недовольство местных фермеров, ведь их продукция - дороже украинской.

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины. Этот шаг является временным и пока продлится до 30 июня. При этом, введенный Польшей запрет касается и транзита агропродукции в третьи страны. В Варшаве добавили, что готовы решить проблему через межгосударственное соглашение с Украиной.

После Польши такое же решение о временном запрете на ввоз зерна и ряда других сельхозпродуктов из Украины приняла Венгрия. При этом в Венгрии пообещали сохранить транзит украинской агропромышленной продукции через свою территорию.

В Европейской комиссии осудили решение Польши и Венгрии и назвали их односторонние действия неприемлемыми. В ЕК также напомнили, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС.

Однако уже 17 апреля аналогичное решение о запрете на украинское зерно приняла Словакия. Братислава призвала на правительственном уровне ввести более жесткие меры для регулирования импорта товаров из Украины.

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