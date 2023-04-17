Подобные запреты могут стать проблемой для единства Евросоюза.

Послы Европейского союза должны согласовать продление беспошлинной торговли с Украиной до июня 2024 года. Отдельные страны не могут заблокировать постановление ЕС.

"Решение должно приниматься без проблем, но запрет на ввоз украинской сельхозпродукции, введенный Польшей и Венгрией, усложняет дело", - рассказал в комментарии журналисту RMF FM дипломат ЕС.

Отмечается, что пять-шесть стран не могут заблокировать постановление ЕС, расширяющее беспошлинную торговлю с Украиной, потому что для этого необходимо большинство голосов. По словам дипломата, это станет серьезной брешью в единстве Евросоюза.

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30 марта на заседании Комитета по торговой политике Польша, Болгария, Венгрия, Словакия, Румыния и Нидерланды представили свои аргументы на фоне переизбытка сельхозпродукции из Украины. На данный момент нет предпосылок, что Польша согласилась продлить беспошлинную торговлю на год.

До среды, 19 апреля, еще есть время для переговоров с Украиной, а также между Еврокомиссией и Варшавой. Польские дипломаты говорят, что ждут предложений ЕС. Один из дипломатов сообщил, что ЕС должен представить предложение, чтобы "не допустить ухудшения ситуации и не сделать ее еще более неловкой".

Запрет на импорт зерна из Украины - что известно

В некоторых странах Европы фермеры вышли на акции протеса якобы из-за переизбытка зерна из Украины. Сельскохозяйственная продукция из нашей страны начала активно поступать после отмены тарифов и квот ЕС на его импорт, чтобы упростить транзит в условиях российской морской блокады Украины.

15 апреля Варшава ввела временный запрет на ввоз зерна и другого продовольствия из Украины, чтобы защитить фермеров. При этом глава Минагро Украины Николай Сольский заявил, что Киев хочет открыть транзит продовольствия и зерна через Польшу.

Кроме того, решение о временном запрете на ввоз зерновых и других сельхозпродуктов из Украины приняла Венгрия, а также Словакия.

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