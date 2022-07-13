Больше всего подскочили цены на малину, голубику и дыню.

Эксперты рассказали, как за год изменились цены на ягоды в украинских супермаркетах.

Специалисты сервиса доставки продуктов Zakaz.ua отметили, что больше всего подскочили цены на малину, голубику и дыню.

"Больше всего подскочила в цене малина, почти втрое - на 197%. На полках супермаркетов в фасованном виде она стоит 198 грн за 250 г. Также значительно выросла цена на популярную в последние годы среди украинцев ягоду — голубику. Синие вкусности в этом году можно приобрести за 470 грн\кг, что на 127% больше, чем в июле 2021 года", - говорится в сообщении.

Также значительно выросли в цене следующие ягоды: ежевика - 129 грн за 200 г (на 120%), красная слива - 129 грн за 1 кг (на 96%), черная смородина - 160 грн за 1 кг (на 25%), жимолость - 35,99 грн за 150 г (на 23%).

По подсчетам аналитиков, наименьший рост цен наблюдается на следующие ягоды: красная смородина - 99 грн за 1 кг (+3%), клубника - 80 грн за 1 кг (+3%) и крыжовник - 93,60 грн за 500 г (+7%).

"Вопреки динамичной статистике подорожания, есть ягоды, которые наоборот, упали в цене. Речь идет о черешне, клюкве и землянике, которые подешевели на 33%, 16% и 9% соответственно", - сообщили эксперты.

Отмечается, что на полках супермаркетов уже есть арбузы по средней цене 30,99 грн/кг, что на 61% выше, чем в июле прошлого года. А цена на дыню за год подскочила на 144% (с 32 до 78 грн/кг). Аналитики добавили, что в этом году значительного снижения цен на бахчевые плоды не будет.

"В этом году из-за оккупации Херсонщины и части Запорожской области преимущественно в магазинах будут продавать импорт, что безусловно, повысит стоимость. Кроме того, на рост цен влияет логистика. Ведь даже импортные ягоды раньше доставляли в Украину через порты Черного моря. Теперь их приходится везти грузовиками через Болгарию и Румынию. Это намного увеличивает затраты", - подчеркнули эксперты.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам экспертов EastFruit, на украинском рынке вторую неделю подряд наблюдается снижение оптовых цен на голубику из местных хозяйств.