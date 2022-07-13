На сегодня украинские производители предлагают голубику по 150-210 грн/кг.

На украинском рынке вторую неделю подряд наблюдается снижение оптовых цен на голубику из местных хозяйств.

Как сообщают эксперты EastFruit, на сегодня украинские производители предлагают голубику по 150-210 грн/кг, что в среднем на 26% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"По словам производителей, сразу ряд факторов провоцируют снижение цен в данном сегменте. Так, предложение на рынке голубики на это время достаточно объемное, поскольку в этом году заметно выросла урожайность данной ягоды. Производство голубики в Украине в нынешнем году также заметно выросло, так как новые плантации, заложенные садоводами ранее, в этом сезоне начали плодоносить", - говорится в сообщении.

Также снижению цен на эту ягоду поспособствовал сдержанный спрос как внутри страны, так и со стороны экспортеров, поскольку сейчас у большинства украинских производителей фактически нет возможности осуществлять экспортные поставки.

По словам экспертов, сегодня голубика в Украине стоит в среднем на 45% дешевле, чем годом ранее. Однако фермеры считают, что ягода будет дешеветь как минимум до начала августа.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Украине до осени изменятся цены на мясо и овощи.

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