Сложная ситуация с экспортом украинского зерна ударит даже по странам с развитой экономикой.

Проблемы с экспортом зерна из Украины приведут к голоду и росту инфляции в некоторых странах мира.

Об этом в интервью НВ заявил президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев.

"Если не разблокировать экспорт из Украины, действительно, ситуация будет критичной. У нас плодородные почвы и хорошее транспортное плечо к Африке и Азии. Таким образом, мы обеспечивали те страны, которые не могут себе позволить крайне дорогое зерно", - отметил Горбачев.

Он также подчеркнул, что сложная ситуация с экспортом украинского зерна ударит даже по странам с развитой экономикой.

"Закупки будут сокращаться. И это чревато голодом в странах с низко развитой экономикой. А в странах с развитой экономикой это спровоцирует существенные инфляционные процессы", - заявил Горбачев.

Война в Украине и угроза голода:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что из-за войны в Украине миру может грозить продовольственный кризис.

В начале апреля Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подсчитала, что мировые цены на еду обновили исторический максимум. Такую динамику связали с потрясениями на рынках из-за войны в Украине.

Цены на продовольствие в мире в марте выросли на 33,6% в годовом выражении.

По состоянию на 4 мая 2022 года россияне вывезли с оккупированной территории Украины четверть запасов зерна.

8 мая министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце заявил о том, что миру может грозить сильнейший голод со времен Второй мировой.

12 мая 2022 года в МИД предупредили страны-потребители, что Россия торгует украденным зерном из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Кабмин определился, как кормить людей во время войны

Украине нужен "коридор" для вывоза заблокированного в портах зерна - промышленники

В оккупированном Мелитополе россияне забирают у фермеров 70% урожая