Враг беспощадно обстреливает населенные пункты и не дает собрать урожай.

Сотни гектаров пшеницы под огнем оккупантов. Враг умышленно сжигает поля с урожаем в Николаевской области.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ни один комбайн уже не сможет зайти на поля, потому что повсюду взрываются снаряды. Оставшиеся в селах люди выживают благодаря гуманитарке, ежедневно радуются, что дожили до утра. Оккупанты нещадно бьют по селам в Николаевской области несмотря на то, что там еще живут люди.

"Стреляют где-то с 4 часов утра и примерно до пяти. Потом недолгое затишье. После чего снова начинают стрелять в восемь – девять. В обед как когда, а в основном вечером", - рассказала жительница одного из сел.

Местный тракторист Слава сообщил, что в селе осталось 30%. На днях оккупанты подожгли пшениц у и он на тракторе, рискуя жизнью, спасал односельчан, оборывая поля.

В полях опасно, никто не знает, что в земле. При этом он отметил, что пшеница, которая стоит, уже никем не будет собрана – хлеб останется на земле.

Как ранее сообщал УНИАН, 30 мая глава офиса президента Андрей Ермак сказал, что мирового продовольственного кризиса, который провоцирует Россия, еще можно избежать. По его словам, необходимо разблокировать украинские порты, отправив в Черное море военные конвои стран-партнеров, которые будут сопровождать зерновые грузы.

РФ, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту, чтобы обеспечить работу безопасного коридора по вывозу сельхозпродукции из портов нашего государства.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что в продовольственном кризисе, который разворачивается в мире из-за войны в Украине, виновата только Россия.

6 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у США есть доказательства того, что Россия ворует зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли.

По состоянию на 7 июня Россия украла до 500 тысяч тонн украинской пшеницы на сумму 100 миллионов долларов с момента российского вторжения в феврале. Большая часть этого груза была доставлена грузовиками в порты в оккупированном Крыму, а затем перевезена судами, в том числе такими, которые находятся под западными санкциями.

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