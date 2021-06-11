10 июня 2020 года в селе Голинка Бахмачского района произошел конфликт. Представители недавно зарегистрированного предприятия "Агродом." (Агродом-точка) предлагали заключить с ними новые договоры аренды земли. Жители села отказались, обвинив визитеров в попытке лишить их земли.

Большинство жителей Голени долгие годы сдают землю в аренду ООО СП «АГРОДОМ», которое ассоциируется с семьей погибшего год назад народного депутата Валерия Давыденко.

Несмотря на попытки убедить людей в том, что «АГРОДОМ» и «Агродом-точка» - это одно и то же, люди отказались от предложения, аргументируя это тем, что «зеркальное» предприятие вызывает подозрение. Об этом сообщает УНН.

Новая компания была создана 24 мая 2021 года людьми, которые приближены к агрохолдингу «Кернел». "Агродом-точка «зарегистрирован по тому же адресу, что и "АГРОДОМ". Обе компании возглавляет Александр Рубан.

Уставный капитал "Агродом." составляет лишь 10 тыс. грн.

С начала июня рейдовые бригады "Агродом-точка" в составе землемера, нотариуса, кассира посетили уже несколько населенных пунктов Бахмачского района. Десятки людей под действием уговоров или под давлением подписали новые соглашения.

Подписание новых соглашений, как правило, сопровождается выдачей определенной суммы наличными. Но подписантам не выдают договоры на руки. Объясняют это необходимостью регистрации сделок.

Людмила Давыденко, вдова Валерия Давыденко, заявила, что агрохолдинг "Кернел" создал "Агродом-точка", чтобы мошенническим способом отобрать земельный банк у СП "АГРОДОМ". Также она предупредила владельцев паев, что подписание соглашения с новым юридическим лицом создает риски утраты права распоряжаться землей на длительное время и даже – риски потери самого права собственности на землю.

Людмила Давыденко в своем обращении к президенту и Совету нацбезопасности и обороны назвала такую схему мошеннической. Она призвала СНБО ввести санкции против Андрея Веревского и группы «Кернел».

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Автор: Григорий Бондарь