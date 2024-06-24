В Украине ускоряют восстановление поврежденных войной сельхозземель

Проект по ускорению восстановления поврежденных войной земель Украины включает не только оценку состояния почв, но и индивидуальную работу с фермерами.

В Сумской, Черниговской, Киевской, Николаевской и Херсонской областях в начале июня 2024 г. совместной украинско-британской командой ученых отобрано более 300 образцов почвы с участков, подвергшихся поражению в результате военных действий, для дальнейших лабораторных измерений концентрации потенциально токсичных микроэлементов.

Об этом информируют исполнители проекта из команды GreenUkraineCH/RETURN, пишет AgroPortal.ua.

Проект по ускорению восстановления поврежденных войной земель Украины включает не только оценку состояния почв, но и индивидуальную работу с фермерами, в частности разработку плана адаптированной помощи по ремедиации поврежденных участков.

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Проект реализуется консорциумом ученых в составе Королевского сельскохозяйственного университета (Великобритания), Бернского университета прикладных наук (Швейцария), Сумского национального аграрного университета (Украина) и при поддержке международной компании "Сингента".

"В рамках предыдущего проекта, начатого при поддержке Британской академии в начале 2023 года, образцы почвы из Украины были проанализированы в известных лабораториях Швейцарии (ETHZ, BFH), Великобритании (RAU) и Украины (ИСАР и СНАУ). Результаты показали, что хотя общие концентрации некоторых потенциально токсичных микроэлементов превышали предельно допустимые уровни, их доступность для растений оставалась низкой", — отмечает Елена Мельник, почетный профессор Королевского сельскохозяйственного университета, руководитель сектора международных проектов СНАУ.

По ее словам, исследования включают полевые измерения образцов почвы с помощью портативного рентгеновского спектрометра рXRF и лабораторные исследования, в частности определение концентрации потенциально токсичных элементов, изменения гранулометрического состава почвы, рН, катионно-обменного потенциала, насыщенности основаниями и т.п.

"Восстановление сельскохозяйственных угодий Украины имеет наивысший приоритет. Мы надеемся, что сможем предоставить действенные рекомендации, как это можно сделать безопасным и эффективным способом. Поддержка наших исследований компанией "Сингента" очень ценится", — добавляет Марк Хортон, профессор Королевского сельскохозяйственного университета.

План рекомендаций по восстановлению почв для агропроизводителей будет состоять из комплекса мероприятий по использованию регенеративных практик и устойчивому ведению сельского хозяйства, включая адаптированные индивидуальные рекомендации для каждого хозяйства, которые будут разработаны по результатам анализа проб почвы.

"Сингента" осознает свою социальную ответственность перед клиентами и партнерами, поэтому участие в таком проекте важно для нас и, без сомнений, имеет большое значение для агропроизводителя, ведь земля кормит его семью, общину, страну. Используя коллективные знания международных почвоведов, мы можем определить и обосновать наиболее эффективные методы восстановления здоровья, плодородия и продуктивности почв. Наконец, цель проекта — предоставление практических рекомендаций фермерам по восстановлению их земель, то есть ускорение процесса рекомендации в наиболее пострадавших регионах в первую очередь. Мы говорим об агротехнической, экологической и продуктовой безопасности в Украине, а соответственно — ее влиянии на глобальном уровне", — отмечает Александр Кравчук, гендиректор "Сингента" в Украине.

В то же время он выражает надежду, что проект повысит осведомленность именно среди украинских фермеров о необходимости мониторинга состояния здоровья почв и их восстановления.