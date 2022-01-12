Килограмм свиного ошейка подорожал почти на 6 гривен.

Средние цены на свинину выросли по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным сайта "Минфин", в декабре килограмм свиного ошейка можно было купить в среднем за 147,98 грн, а сейчас его стоимость 153,60 грн.

Вырос в цене и свиной подчеревок - со 107,77 грн/кг до 115,95 грн/кг.

Шашлык из свинины в прошлом месяце стоил 142,02 грн/кг, сейчас - 148,49 грн/кг.

Читайте такжеУкраинские тепличные овощи будут стоить в два раза дороже импортных - прогнозМеньше чем на гривню подорожала грудинка - средняя цена килограмма на сегодня 105,28 грн.

Свиную лопатку можно купить за 111,69 грн/кг, тогда как в декабре она стоила 110,55 грн.

Вместе с тем, килограмм свиных ребер подешевел со 109,86 грн до 103,65 грн.

Повышение цен в Украине-прогноз

Цены на продовольствие в Украине могут существенно вырасти, если государство не сможет поставлять газ по сниженной цене, убежден кандидат экономических наук Александр Хмелевский.

По его словам, сейчас государство поставляет газ производителям социальных товаров по льготным ценам. Те в свою очередь обязались ограничить рост цен на свою продукцию.

Вас также могут заинтересовать новости: