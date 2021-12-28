Средняя цена закупки поднялась до 46,2 грн/кг.

В Украине закупочные цены на свиней убойных кондиций поднялись до 45-47 грн/кг.

Среднерыночная отметка прибавила 3% к показателю предыдущей недели. Об этом заявили в аналитическом отделе Ассоциации свиноводов Украины, сообщает Agroportal.ua.

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Большинство представителей мясопереработки также отмечают предпраздничную активизацию торгов и ожидают повышенного спроса на свинину со стороны конечных потребителей в канун Нового года.

Большинство переработчиков ожидают, что закупочные цены продолжат рост на фоне отсутствия ажиотажного предложения товарных свиней и ожидания лучших результатов реализации.

"Пятничные торги на прошлой неделе завершились пересмотром закупочных цен на свинину живой массой в сторону повышения. Так, оживленная закупочная активность позволила производителям свинины "расписать" товарные партии на 1-2 грн/кг дороже недели ранее. Средняя цена закупки поднялась до 46,2 грн/кг. Производители констатировали запросы на дополнительные объемы со стороны заготовителей и нехватку животных убойных кондиций, которые могли бы удовлетворить соответствующую потребность", - отмечают эксперты.

Цены на мясо: