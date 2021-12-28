В Украине закупочные цены на свиней убойных кондиций поднялись до 45-47 грн/кг.
Среднерыночная отметка прибавила 3% к показателю предыдущей недели. Об этом заявили в аналитическом отделе Ассоциации свиноводов Украины, сообщает Agroportal.ua.
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Большинство представителей мясопереработки также отмечают предпраздничную активизацию торгов и ожидают повышенного спроса на свинину со стороны конечных потребителей в канун Нового года.
Большинство переработчиков ожидают, что закупочные цены продолжат рост на фоне отсутствия ажиотажного предложения товарных свиней и ожидания лучших результатов реализации.
"Пятничные торги на прошлой неделе завершились пересмотром закупочных цен на свинину живой массой в сторону повышения. Так, оживленная закупочная активность позволила производителям свинины "расписать" товарные партии на 1-2 грн/кг дороже недели ранее. Средняя цена закупки поднялась до 46,2 грн/кг. Производители констатировали запросы на дополнительные объемы со стороны заготовителей и нехватку животных убойных кондиций, которые могли бы удовлетворить соответствующую потребность", - отмечают эксперты.
Цены на мясо:
- Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.
- В октябре 2021 года в Украине цены на говядину взлетели до годового максимума. В частности, в Киеве средняя цена на говядину колебалась от 130 гривень за килограмм фарша, до почти 400 гривень за килограмм стейка.
- Эксперты прогнозировали, что цены на мясо в Украине могут взлететь вдвое.
- В ноябре 2021 года килограмм свинины продавали в среднем по 131 гривне.
- По состоянию на 16 ноября 2021 года на одном из рынков Киева генеральское сало стоило 350 гривень за килограмм, обычное сало – 170 грн.
- По состоянию на 13 декабря 2021 года, на фоне заоблачных цен импорт свинины в Украину превысил экспорт в 10 раз.
- По состоянию на начало декабря 2021 гола количество свиней в сельскохозяйственных предприятиях Украины составляло 3,61 млн гол, что на 1,1% меньше, чем на соответствующую дату в прошлом году.