Вырасти в цене могут как товары отечественного производства, так и импортные, предупреждает эксперт.

Цены на продовольствие в Украине могут существенно вырасти, если государство не сможет поставлять газ по сниженной цене.

Такой прогноз высказал эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский в комментарии "Фактам".

По его словам, сейчас государство поставляет газ производителям социальных товаров по льготным ценам. Те в свою очередь обязались ограничить рост цен на свою продукцию.

"Но когда государство не сможет поставлять дешевый газ, цены на продовольствие и другие товары резко возрастут. Поскольку уже сейчас миллионы жителей Украины не могут себе позволить полноценное питания, то новый рост цен может привести к голоду", - предупреждает эксперт.

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Он отметил, что импортные товары уже "захватывают" украинский рынок

"Пока выручают иностранные кредиты и переводы заробитчан. Но при резком возрастании импорта нас ожидает девальвация гривни и, следовательно, возрастание цен на импортные товары. Поэтому полностью вытеснить украинскую продукцию импорту не удастся", - прогнозирует Хмелевский.

Ранее сообщалось, что цены на продукты в Украине могут вернуть под контроль государства. Согласно зарегистрированному в парламенте законопроекту, надбавка в магазине не должна превышать 25% от цены производителя. Законопроект предусматривает регулирование цен на продукты отечественного производства. Цены на импортные товары регулироваться государством не будут.