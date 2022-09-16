Отпускные цены на тепличные огурцы в настоящее время составляют 35-45 грн/кг.

На этой неделе в Украине резко выросли отпускные цены на тепличный огурец вследствие изменения погоды.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

"Из-за дождливой и холодной погоды выборки огурца в украинских хозяйствах всех категорий заметно сократились, что повлекло снижение объемов предложения этого овоща на рынке. В то же время предложение продукции открытого грунта на этой неделе упало до минимума, поскольку большинство производителей уже фактически завершили реализацию огурца открытого грунта", - говорится в сообщении.

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Как отметили эксперты, на сегодняшний день на рынке наблюдается дефицит огурцов. Между тем спрос остается достаточно высоким. А отпускные цены на тепличный огурец составляют 35-45 грн/кг, что в среднем на 34% дороже, чем неделей ранее.

По словам аналитиков, в настоящее время огурец в украинских тепличных комбинатах уже стоит в среднем втрое дороже, чем год назад. В то же время игроки рынка не исключают возможности дальнейшего роста цен в данном сегменте, поскольку на сегодняшний день предложения тепличного огурца на украинском рынке очень ограничены.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам аналитиков Zakaz.ua, за полгода полномасштабной войны РФ против Украины на украинском рынке более чем вдвое повысилась цена на репчатый лук – на 114%, средняя стоимость которой в столичных супермаркетах составляет 42,8 грн/кг.

Столь существенная ценовая разница связана с сокращением производственных площадей под данную культуру и резким снижением урожая лука.

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