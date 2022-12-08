В течение ноября средняя цена килограмма свинины составила 178,2 грн.

Стоимость свинины на полках супермаркетов в ноябре снизилась на 4% против предыдущего месяца.

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ежемесячного мониторинга национальных торговых сетей от Ассоциации "Свиноводы Украины", в течение ноября средняя цена килограмма свинины составила 178,2 грн, что на 7,6 грн/кг дешевле, чем в октябре.

"В начале месяца килограмм свинины в сетях розничной торговли стоил 184 грн, а в конце ноября и в начале декабря его цена была на 10 грн/кг ниже. Заметнее всего снизилась цена на несезонный ошеек: с 215,1 грн/кг в первую неделю ноября до 197,1 грн/кг в конце месяца. Чуть меньше подешевение коснулось корейки, бедра и лопатки, которые в течение ноября подешевели на 12,5-15 грн/кг", - отмечают аналитики.

По их словам, основной причиной ослабления цен на охлажденную свинину является снижение закупочных цен на живец свинины как под влиянием сезонных факторов, так и из-за новых обстоятельств военного времени. В частности, помимо ограничений со стороны покупательной способности, ощутимое влияние на объемы конечной реализации оказывают перебои с электропитанием. И это заставляет розничную торговлю пересматривать количество и объемы заказов, а потребителей ― корректировать содержание и структуру продуктовой корзины.

"Несмотря на экстремальные условия работы, большинство поставщиков и покупателей уже адаптировались к ним, поэтому в дальнейшем операторы ожидают относительной стабилизации розничной торговли", - добавили эксперты.

Свинина в Украине: цена и продажи

Средняя цена килограмма свинины за октябрь составила 185,8 грн, что на 5% или на 9,3 грн/кг дороже сентябрьского показателя.

Импорт свинины в ноябре составил 1,16 тыс. тонн, что в 3,8 раз меньше внешних поставок такой продукции в октябре.