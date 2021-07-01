Закон направлен на устранение рисков повышения цен на продукты питания.

Верховная Рада отменила сниженную 14%-ную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на операции по поставкам ряда сельскохозяйственной продукции, вернув прежнюю 20%-ную ставку налога.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс о ставке налога на добавленную стоимость при налогообложении операций по поставкам отдельных видов сельскохозяйственной продукции" (№5425-д) за основу и в целом проголосовали 309 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Законом, в частности, восстанавливается ставка НДС 20% при налогообложении операций по поставке и ввозу в Украину: крупного рогатого скота, свиней, овец, цельного молока, ржи, овса, семян льна, семян и плодов масличных культур, а также сахарной свеклы.

При этом 14%-ная ставка НДС остается при операциях по поставке пшеницы и меслина, ячменя, кукурузы, соевых бобов, семян рапса и подсолнечника, которые являются наиболее экспортно ориентированными и чаще всего фигурируют в налоговых “скрутках”. Бороться с этими схемами и была призвана сниженная ставка, чтобы недобросовестным экспортерам, которые экспортируют зерно и вместе с ним другие товары, было бы невыгодно требовать от государства возмещение НДС за поставки зерна.

В пояснительной записке отмечается, что закон направлен на устранение рисков повышения цен на продукты питания и будет способствовать стабильности ценовой ситуации на товарных рынках. Также документ нацелен на создание равных и справедливых условий налогообложения НДС для сельхозпроизводителей и предприятий перерабатывающей отрасли.

Снижение ставки НДС

22 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о снижении ставки НДС с 20% до 14% на операции по поставкам на таможенной территории Украины и ввозу в страну отдельных видов сельскохозяйственной продукции.

Право на сниженную процентную ставку НДС получили следующие виды продукции: крупный рогатый скот, свиньи, пшеница, рожь, ячмень, овес, кукуруза, соевые бобы, семена льна, рапса, семена подсолнечника, семена и плоды других масличных культур, сахарная свекла и др.

При этом бизнес-сообщество подчеркивало, что в этот перечень не должно было попасть молоко-сырье.

Позднее глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что перерабатывающая отрасль несет "шокирующие" убытки после снижения НДС на некоторые виды сырья.

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Автор: Анна Нагорная