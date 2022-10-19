Сейчас украинские производители готовы отгружать морковь не дешевле за 15-18 грн/кг.

Несмотря на сезонное увеличение предложения моркови на украинском рынке в настоящее время украинским фермерам удается отгружать эти корнеплоды уже в три раза дороже, чем во второй половине октября прошлого года.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, на этой неделе отпускные цены в данном сегменте снова начали расти. Сейчас украинские производители готовы отгружать морковь не дешевле за 15-18 грн/кг, что в среднем на 18% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В то же время участники рынка не исключают, что тенденция роста цен в этом сегменте может быть временным явлением. По их мнению, дальнейшее подорожание может мотивировать фермеров начать распродажу моркови из хранилищ, что приведет к увеличению поставок и, как следствие, к снижению отпускных цен.

Видео дня

Отраслевые эксперты отмечают, что тенденция роста цен отмечается исключительно в сегменте моркови высокого качества, которую закупают для закладки в хранилища.

По словам фермеров, сейчас морковь активно закупают как оптовые компании, которые закладывают ее на хранение, так и население, которое формирует запасы на зиму. Кроме того, достаточно стабильным остается сбыт в розничных сетях.

Цены на овощи в Украине:

За полгода полномасштабной войны РФ против Украины стоимость борщевого набора выросла на 27%. В частности, один из ингредиентов блюда, морковь, в среднем подорожала на 48%.

В Украине после двухнедельного роста цены на лук начали снижаться. На сегодня фермеры предлагают к продаже лук по 22-26 грн/кг, что в среднем на 11% дешевле, чем неделей ранее.

Эксперты прогнозируют, что в Украине в ближайшее время цены на продукты питания вырастут еще на 10-15%.

По состоянию на 12 октября в Украине подешевела морковь.

Вас также могут заинтересовать новости: