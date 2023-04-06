Киевские супермаркеты продлили свой график работы.

Сети супермаркетов "Сильпо", Novus и АТБ сообщили, как сокращение комендантского часа в Киеве повлияло на работу их столичных торговых точек.

Об этом компании рассказали в комментарии УНИАН.

В "Сильпо" отметили, что после сокращения комендантского часа в Киеве они продлили время работы 83 киевских супермаркетов до 23:00, семи супермаркетов – до 00:00, еще два будут работать - до 22:30 и 21:00 соответственно. Когда раньше подавляющее большинство их магазинов в Киеве работали до 22:00.

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"Количество гостей в киевских магазинах в вечернее время несколько увеличилось в первые дни после смены графиков работы. Наиболее активным временем для посещения магазина для киевлян остается 18:00-21:00. Однако почти вдвое выросла посещаемость "Сильпо" в промежутке между 22:00 и 23:00", – сообщили в компании.

Вместе с тем с 27 марта все магазины Novus в Киеве работают до 22:00. В сети подчеркивают, что они готовы и стремятся работать дольше, но работа метро только до 23:00 является серьезным ограничением для перемещения людей и не позволяет им продлить рабочий день до 23:00 в большинстве магазинов.

"Сокращение комендантского часа, переход на работу до 22:00 и продажи алкоголя до 21:00 позволили нам за первую неделю увеличить оборот на 1,5%", – рассказали в сети.

При этом в 23 магазинах АТБ Киевского региона график работы увеличился на 50 минут. Ранее торговые точки работали с 05:00 до 23:00 - отныне с 05:00 до 23:50.

"Сокращение комендантского часа в Киеве существенно не повлияло на работу магазинов сети АТБ", – отметили в компании.

Комендантский час в Киеве

26 марта 2023 года в Киеве на час сократили комендантский час. Теперь он начинается с 00:00, а не с 23:00, как раньше. Заканчивается комендантский час в Киеве в 05:00.

Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться на транспорте или пешком.

Выходить на улицу разрешено только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.

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