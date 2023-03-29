Развернутые мощности позволяют собирать в месяц до 200 простейших дронов для наблюдения.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину агрессор начал переключать российские хлебокомбинаты на производство беспилотников.

Как сообщает "Коммерсант", ОАО "Тамбовский хлебокомбинат" начало производство квадрокоптеров для ведения захватнической войны в Украине.

Развернутые мощности позволяют собирать в месяц до 200 простейших дронов для наблюдения. Первую партию из 16 дронов, произведенных на хлебозаводе, агрессор планирует отправить в Украину в ближайшие дни.

Видео дня

Под производство квадрокоптеров на хлебозаводе отвели цех. Часть комплектующих для дронов хлебозавод закупает, часть печатает на 3D-принтере. Производимые на заводе изделия получили название "Бекас".

Война в Украине и падение российской экономики

После нападения на Украину впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.

В декабре 2022 года, после того, как нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу, российские акции показали самое большое в мире годовое падение.

За год войны в Украине Кремль в два раза увеличил тайные расходы бюджета. Засекреченные расходы агрессора до 24 марта выросли до 31 млрд долларов. Планы, изложенные на 2023 год, предусматривали что четвертая часть бюджета РФ будет засекречена.

Вас также могут заинтересовать новости: