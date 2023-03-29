На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину агрессор начал переключать российские хлебокомбинаты на производство беспилотников.
Как сообщает "Коммерсант", ОАО "Тамбовский хлебокомбинат" начало производство квадрокоптеров для ведения захватнической войны в Украине.
Развернутые мощности позволяют собирать в месяц до 200 простейших дронов для наблюдения. Первую партию из 16 дронов, произведенных на хлебозаводе, агрессор планирует отправить в Украину в ближайшие дни.
Под производство квадрокоптеров на хлебозаводе отвели цех. Часть комплектующих для дронов хлебозавод закупает, часть печатает на 3D-принтере. Производимые на заводе изделия получили название "Бекас".
Война в Украине и падение российской экономики
После нападения на Украину впервые за сто лет Россия объявила дефолт по суверенному долгу.
В декабре 2022 года, после того, как нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу, российские акции показали самое большое в мире годовое падение.
За год войны в Украине Кремль в два раза увеличил тайные расходы бюджета. Засекреченные расходы агрессора до 24 марта выросли до 31 млрд долларов. Планы, изложенные на 2023 год, предусматривали что четвертая часть бюджета РФ будет засекречена.