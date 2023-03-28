Засекреченные или неуказанные расходы агрессора до 24 марта выросли до 31 млрд долларов.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину агрессор скрывает беспрецедентный рост бюджетных расходов.

Как сообщает Bloomberg, это является убедительным показателем того, как год войны против Украины изменил государственные финансы и экономические приоритеты агрессора.

Как говорится в материале, засекреченные или неуказанные расходы агрессора до 24 марта выросли до 2,4 трлн рублей (31 млрд долларов), что более чем вдвое превышает уровень за тот же период год назад. Планы, изложенные на 2023 год, предусматривали что четвертая часть бюджета РФ будет засекречена.

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Независимый российский экономист Александра Суслина заявила, что увеличение секретных расходов указывает на рост расходов, связанных с войной. "Логично предположить, что туда же включены расходы на новые территории", - сказала она.

Поскольку расходы на армию агрессора резко увеличиваются, оборона - вместе с соответствующей категорией национальной безопасности - теперь уступает только государственным социальным программам по доле расходов в РФ.

Как говорится в материале, секретность говорит о масштабах финансовых обязательств, связанных с военными усилиями, которые, как обещал Путин, не будут иметь "ограничений".

Последний раз тайные расходы в РФ достигали пика в 21% в 2015 году, через год после аннексии Крыма.

Война в Украине и падение российской экономики

После того, как Россия напала на Украину, уже в июне 2022 года, впервые за сто лет агрессор объявил дефолт по суверенному долгу.

Из-за вторжения в Украину 80% россиян остались без сбережений.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу

В декабре 2022 года российские акции показали самое большое в мире годовое падение. Российские акции были исключены из мировых индексов, а биржевые фонды, отслеживающие акции страны, были либо заморожены, либо закрыты.

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