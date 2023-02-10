131 млрд планируют привлечь на доступные кредиты 5-7-9%.

Украина работает над привлечением капитальных инвестиций на программы поддержки аграриев в 2023 году. В частности, в Верховной Раде Украины разработан законопроект №8025 по привлечению донорских средств международных партнеров во время войны.

Об этом сообщил член аграрного комитета ВРУ, народный депутат Украины от политической партии "За майбутнє" Сергей Лабазюк по результатам комитетских слушаний с представителями Всемирного банка, Министерства сельского хозяйства США USDA, ФАО (FAO), МинАПК, Минэкономики и ведущих аграрных ассоциаций.

По словам парламентария, на сегодня благодаря привлечениям донорских средств на программы поддержки аграриев привлекут:

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131 млрд на доступные кредиты 5-7-9%;

360 млн для Фонда гарантирования кредитов в СХ;

1 млрд на предоставление грантов агропредприятиям (сады, теплицы).

Также дополнительно правительство работает над привлечением:

80 миллионов долларов на дотацию на голову КРС и на гектар;

50 миллионов долларов - на поддержку газопереработки;

50 миллионов долларов – на сушилки и генераторы.

"Это хорошие новости для агросектора... Но никуда не исчезли проблемы отсутствия техники, логистики, вывоз продукции по рыночным ценам и страхования. Все это нужно решать на законодательном уровне, поэтому я в очередной раз акцентировал на проекте моего авторства №8025 по привлечению донорских средств международных партнеров во время войны", – сообщил Сергей Лабазюк.

Законопроектом, который получил полную поддержку членами профильного министерства, предлагаются следующие новации: капитальные инвестиции за кредиты на условиях погашения от 90% ставки и от 50% годового платежа по телу, гарантирования страхования, компенсация 40-60% страховой выплаты в случае уничтожения имущества в результате военных действий, финансирование для закупки в госсобственность техники и безвозмездная передача пользование на время войны.

"Поскольку из-за войны прямые дотации агросектора впервые за менее чем 10 лет не предусмотрены в Госбюджете, нужно максимально привлекать международные инвестиции под четко уточненные статьи расходов. Поэтому во время выступления на комитетских слушаниях обратился с просьбой просить председателя Верховной Рады вынести в парламент на голосование проект №8025, который мы на профильном комитете доработаем до II-го чтения... Не имеем права оставить без поддержки отрасль, которая является драйвером отечественной экономики", – подытожил Лабазюк.

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