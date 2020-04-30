В этом году в Украину резко вырос импорт черной икры
09:56, 30 апреля 2020Агро
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Подавляющее большинство икры привезли из Китая.
Иллюстрация REUTERS
С начала года импорт черной икры в Украину вырос почти втрое.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"За три месяца этого года деликатеса завезли в Украину почти на 4,5 миллиона гривень", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 65% импортной икры прибыло из Китая.
Как сообщал УНИАН, почти 20% черной икры в Украине оказались контрафактными. При этом отдельные партии черной икры вообще оказываются подделкой из рыбных отходов.
По данным Международного союза охраны природы, 85% видов осетровых находятся на грани исчезновения. Основными угрозами для жизни осетровых является потеря нерестилищ и браконьерский вылов.
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