В этом году в Украину резко вырос импорт черной икры

Подавляющее большинство икры привезли из Китая.

С начала года импорт черной икры в Украину вырос почти втрое.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"За три месяца этого года деликатеса завезли в Украину почти на 4,5 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 65% импортной икры прибыло из Китая.

Как сообщал УНИАН, почти 20% черной икры в Украине оказались контрафактными. При этом отдельные партии черной икры вообще оказываются подделкой из рыбных отходов.

По данным Международного союза охраны природы, 85% видов осетровых находятся на грани исчезновения. Основными угрозами для жизни осетровых является потеря нерестилищ и браконьерский вылов.