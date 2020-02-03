Почти 20% черной икры в Украине оказались контрафактными

При этом один образец черной икры вообще оказался подделкой из рыбных отходов.

На рынке Украины 18% черной икры и мяса осетровых оказались нелегальными, а 3% - подделками.

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Об этом говорится в исследовании рынка черной икры и мяса осетровых рыб, проведенного Всемирным фондом дикой природы (WWF) в Украине и Институтом зоологических исследований Лейбница.

Согласно сообщению, происхождение продукта - из дикой природы или из аквакультуры - определялось методом анализа изотопов, которые накапливаются, попадая в тело животного из воды и пищи.

"Оказалось, что 18% исследованных образцов черной икры и мяса осетровых рыб в открытых точках продаж на украинском рынке - дикого происхождения, то есть это нелегальные товары", - сказано в сообщении.

В частности, среди нелегальной продукции выявлено пять образцов мяса осетровых и один образец икры. Все они были приобретены на открытых рынках или через прямые покупки "с рук".

Кроме того, один образец черной икры оказался подделкой.

"Исследования показали, что икринки были искусственно созданы из отходов осетровых рыб", - отмечается в сообщении.

При этом, согласно результатам исследования, остальные 79% такой продукции - аквакультурного происхождения, то есть выращены легально.

В рамках исследования, которое проводилось в 2016-2019 годах, эксперты под видом тайных покупателей отобрали 33 образца (21 образец черной икры и 12 образцов мяса осетровых) в ресторанах и магазинах Киева, Одессы, Харькова, Днепра, Львова, Херсона, а также приобрели образцы через интернет и объявления.

По данным Международного союза охраны природы, 85% видов осетровых находятся на грани исчезновения. Основными угрозами для жизни осетровых является потеря нерестилищ и браконьерский вылов.

Как сообщал УНИАН, промышленный вылов рыбы и биоресурсов в водоемах Украины в 2019 году увеличился на 2,2% – до 51 тысячи тонн.