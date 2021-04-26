По оптимистическому сценарию, урожай может составить 80 млн тонн, а по пессимистическому - 67,7 млн тонн.

Урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2021 году может составить 70,7 млн тонн, что на 8,8% больше, чем показатель 2020 года в 65 млн тонн.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, сообщает пресс-служба научного центра.

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"Увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур произойдет в основном за счет достижения рекордных урожаев озимой пшеницы – на уровне 28,5 млн т и озимого ячменя – 3,95 млн т, а также увеличения с 29,8 млн т до 31,1 млн т урожая кукурузы", – приводятся в сообщении слова Лупенко.

По словам эксперта, больше всего в 2021 году вырастет валовой сбор озимых культур – на 15,9% против 2020 года, при этом увеличатся урожаи всех культур – пшеницы, ржи, ячменя.

Уменьшение урожая среди зерновых культур ожидается лишь по четырем основным культурам - по овсу (-19,5%), просу (-17,7%), рису (-8,3%) и яровому ячменю (-1,4%).

"Положительная динамика будет достигнута за счет увеличения посевных площадей, которые под пшеницей возрастут на 360 тыс. га, ржи – на 31,5 тыс. га, ячменя – на 77 тыс. га, а также повышения урожайности этих культур", – говорится в сообщении.

По прогнозным оценкам "Института аграрной экономики", с 1 га будет собрано 42,5 ц пшеницы, 31,0 ц ржи и 36,6 ц ячменя.

Отмечается, что прогноз урожая в 70,7 млн тонн рассчитывался по среднему сценарию, тогда как по оптимистическому - сбор зерна может составить почти 80 млн тонн, а по пессимистическому - 67,7 млн тонн.

"Окончательный результат будет формироваться в зависимости от погодных условий года и, вполне вероятно, может увеличиться в пользу оптимистического прогноза", – подытожил Лупенко.

Что этому предшествовало

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует урожай зерновых культур в Украине в 2021 году на уровне рекордного показателя 2019 года – 75 млн тонн.

Урожай зерновых в 2020 году составил 65,4 млн тонн зерновых, что почти на 7 млн тонн меньше, чем в 2019 году.

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Автор: Анна Нагорная