В Украине на прошлой неделе начала дорожать капуста / REUTERS

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Об этом сообщает EastFruit.

"Рост цен участники рынка связывают с началом периода межсезонья: средние сорта капусты постепенно уходят с рынка, а сбор поздних сортов фермеры планируют начать в начале сентября. В частности, в данный момент в основных регионах производства белокочанной капусты она стоит 3-5 гривен/килограмм, что в среднем на 22% дороже, чем в конце позапрошлого рабочей недели", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что несмотря на подорожание, на сегодня белокочанная капуста в Украине стоит в среднем на 14% дешевле, чем в конце августа прошлого года.

Что этому предшествовало

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Автор: УНИАН