Основной причиной ценового роста в сегменте белокочанной капусты стало завершение сезона.

На прошлой неделе в Украине начали расти цены на белокочанную капусту.

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Об этом сообщает EastFruit.

"Рост цен участники рынка связывают с началом периода межсезонья: средние сорта капусты постепенно уходят с рынка, а сбор поздних сортов фермеры планируют начать в начале сентября. В частности, в данный момент в основных регионах производства белокочанной капусты она стоит 3-5 гривен/килограмм, что в среднем на 22% дороже, чем в конце позапрошлого рабочей недели", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что несмотря на подорожание, на сегодня белокочанная капуста в Украине стоит в среднем на 14% дешевле, чем в конце августа прошлого года.

Что этому предшествовало

В Украине выросли цены на мясо и колбасные изделия, а вот крупы и овощи борщевого набора наоборот подешевели.

Вместе с тем лук подешевел на 15%, картофель потерял в цене 6%, свекла стала дешевле на 12%.

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Автор: УНИАН