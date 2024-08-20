Европейская комиссия во вторник, 20 августа, объявила, что повторно вводит тарифные квоты на украинский мед, поскольку объемы импорта меда из Украины превысили лимит, установленный в регламенте, который предоставляет торговые льготы для Киева, пишет Euractiv.
Исполнительный орган ЕС объявил во вторник, что мед стал последним продуктом, который достиг установленного лимита, что привело к введению "экстренного тормоза".
Максимальный объем импорта для этого продукта на весь 2024 год составляет 44,417 тыс. т, что соответствует среднему объему со второй половины 2021 года до 2023 года.
С завтрашнего дня украинский мед, импортируемый в блок, будет подпадать под тарифные квоты Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС от 2016 года. Но, по данным Еврокомиссии, импорт меда из Украины уже превышает объемы, установленные в тарифных квотах.
"Дополнительный импорт будет облагаться пошлинами режима наибольшего благоприятствования", - говорится в сообщении.
Исполнительный орган ЕС заявил, что с 1 января 2025 года до июня 2025 года на мед будет действовать новая тарифная квота в размере 18 507,32 тонны.
На сегодня мясо птицы и кукуруза являются единственными чувствительными продуктами, которые не превысили соответствующие лимиты согласно рамкам банкоматов, но они недалеки от этого. Согласно данным Таможенного союза ЕС, они достигли почти 70% от максимального количества, установленного регламентом.
Торговля между Украиной и ЕС - последние новости
В июле еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что Украина приблизилась к лимитам на поставки в Евросоюз курятины, кукурузы и меда.
28 июня стало известно, что Евросоюз намеревался утвердить восстановление тарифов на импорт украинского сахара и яиц. Они должны были составить 419 евро за тонну белого сахара и 339 евро за тонну сахара-сырца.