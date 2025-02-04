Отмечается, что в ближайшее время не стоит ждать улучшения ситуации.

Рестораны в США стали жертвами национального дефицита яиц, который уже охватил продуктовые магазины от Нью-Йорка до Сан-Франциско. Цены подскочили до 7 долларов за упаковку.

Издание Bloomberg пишет, что цены на яйца бьют рекорд за рекордом, пока птичий грипп распространяется по стране, убивая миллионы кур. По данным Министерства сельского хозяйства США, дюжина крупных яиц на Среднем Западе сейчас стоит в среднем 7,08 доллара, что примерно в семь раз дороже, чем два года назад.

По данным фермерской группы United Egg Producers, с момента начала вспышки птичьего гриппа в 2022 году погибло около 104 миллионов кур-несушек, причем 29 миллионов - с октября. Это привело к нехватке продуктов в магазинах.

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В Нью-Йорке цены на коробку с дюжиной яиц в магазине Whole Foods Inc. достигали 11,99 доллара. В некоторых точках города национальный ритейлер ввел ограничение на покупку до трех коробок. Органические яйца также были в дефиците.

По словам Кэрин Рисполи, эксперта по яйцам в Северной и Южной Америке в службе ценовых отчетов Expana, вспышка в первую очередь затронула продуктовые магазины, потому что большинство ферм, пострадавших от последней волны птичьего гриппа, поставляли продукцию в розничный сектор.

Цены на яйцв в Украине - последние новости

Исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко сообщил, что в IV квартале выросло промышленное производство яиц, сократился экспорт из-за высоких отпускных цен. По его словам, в результате на рынке фиксировалось чрезмерное предложение и рост конкуренции, что и привело к снижению цен на яйца.

В то же время эксперт считает, что повышение отпускных цен стоит ожидать, но сомневается, что они достигнут уровня октября-ноября 2024 года.

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