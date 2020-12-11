По состоянию на 10 декабря кукурузы собрано 28,8 млн тонн с площади 5,3 млн га (98%).

Украинские аграрии по состоянию на 10 декабря завершили уборку почти всех зерновых культур, кроме кукурузы.

Об этом говорится в сообщении Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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"Завершается уборка кукурузы, которой намолочено почти 28,8 млн тонн с площади 5,3 млн га (98%). Уже завершена уборка пшеницы, ячменя, гороха, гречихи, проса, подсолнечника, сои, сахарной свеклы и рапса", - сказано в сообщении.

По состоянию на 10 декабря украинские сельхозпроизводители собрали 82,7 млн тонн основных культур с площади 24 млн га. В частности, зерновых и зернобобовых культур намолочено 64,3 млн тонн с площади 15,2 млн га (99%).

Среди лидеров по уборке урожая Минэкономики назвало такие области: Полтавская – 6,4 млн тонн, Харьковская - 6,2 млн тонн, Черниговская - 5,9 млн тонн, Винницкая - 5,6 млн тонн, Сумская – 5,5 млн тонн.

Хронология событий

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в декабре улучшило прогноз урожая кукурузы в Украине до 29,5 млн тонн, а экспорта - до 24 млн тонн.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины снизило прогноз урожая зерновых в Украине в 2020 году на 3 млн тонн – до 65 млн тонн. Прогноз урожая масличных культур остался на уровне 20 млн тонн.

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Автор: Анна Нагорная